《偷偷藏不住》姐妹作《難哄》將開播！章若楠自製「白白飲」維持初戀顏

▲陸劇《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／取自《難哄》微博、章若楠小紅書 ）

圖文／CTWANT

2025年陸劇《難哄》是2023年爆款劇《偷偷藏不住》的姐妹作，當初《偷偷藏不住》由趙露思搭配陳哲遠創造一波超高流量，因此大家對於《難哄》自然也會有更高的期待，此部劇由台灣導演瞿友寧執導，內容主要講述了桑稚的哥哥桑延和溫以凡在機緣巧合下過上合租生活，並收穫愛情的故事。

▲陸劇《難哄》未開播引轟動。（圖／取自《難哄》微博、章若楠小紅書）

男女主角分別為白敬亭、章若楠，隨著劇照與短預告片段流出，也讓《難哄》未開播先轟動，劇中章若楠飾演的溫以凡是一名對人親切溫柔，卻帶有一絲疏離感的女孩，和桑延是高中同學，雖然對彼此抱有好感卻因家庭因素產生自卑感，不再和桑延聯絡，長大後的重逢讓她決定慢慢放下心中的創傷，努力勇敢的主動走向喜歡的男孩。身為男主角的白月光，章若楠本身就自帶一張「初戀顏」，28歲的她也有一套保養方法，趕快來看看。

▲（左白敬亭、（右）章若楠。（圖／取自《難哄》微博、章若楠小紅書）

陸劇《難哄》章若楠保養方法：溫水／美式咖啡／蘋果冬瓜生薑水

早上開工前會先喝一杯溫水暖胃，另外喝一杯美式來幫助消水腫，接著再做一些身體的拉伸運動，也會幫臉部做按摩來幫助臉部輪廓線更立體，早餐就吃簡單的粗糧像是玉米、地瓜類型的食物或是喝小米粥，她認為保養內外要兼顧，如果喝美式咖啡會不舒服的話可以用玉米鬚茶代替，她有時候也會喝蘋果冬瓜生薑水來幫助身體去濕氣。

▲章若楠保養方法公開。（圖／取自章若楠小紅書，下同）

陸劇《難哄》章若楠保養方法：跳繩／泡澡／泡腳

章若楠分享泡澡跟泡腳都是對身體很好的療癒，如果不方便泡澡可以每天泡泡腳，氣血循環好的話對於氣色改善也會有很好的幫助，她最近開始嘗試跳繩，但一天大概只能跳200下，之後會再慢慢往上加。

陸劇《難哄》章若楠保養方法：白皙膚色靠自製「白白飲」

章若楠會自製「白白飲」也就是蜂蜜百香果水，用4個檸檬、15個百香果、適量冰糖放在密封罐中一星期左右，之後就可以開始每天挖2~3勺泡常溫水或冰水來喝，每天喝一杯她覺得對於提亮膚色的效果很不錯。

陸劇《難哄》章若楠保養方法：注重防曬

皮膚很乾燥所以特別注重防曬，因為曬太陽曬太久會讓皮膚不舒服，化妝後就會隨身攜帶防曬噴霧來補擦，她會噴在臉部、脖子、手跟腳都會均勻噴上防曬，這樣才不會讓皮膚受到紫外線的傷害！然後防曬也會選擇水潤一點的質地。

陸劇《難哄》章若楠保養方法：每天梳頭髮

章若楠分享自己睡前會使用大板梳來梳頭髮，幫助頭皮做疏通的作用也有放鬆的效果，她從網路上看到每天梳頭髮可以讓頭髮更快速變長、也能讓髮根更加蓬鬆，因次自己就養成了這個小習慣。

陸劇《難哄》章若楠保養方法：飯後站立40分鐘

章若楠曾在採訪中分享自己飯後不會馬上坐下，一定會站立至少40分鐘，她有時候還會靠著牆壁站立順便訓練自己的體態！除此外她會把晚餐時間提早到六點前吃完，之後謝絕所有零食。

陸劇《難哄》章若楠保養方法：「躺著」敷面膜

熬夜拍戲急救皮膚時她會敷面膜，尤其法令紋、嘴角位置可以先擦上精華液再敷，她提到敷面膜的時候會盡量躺著才不會因地心引力關係讓面膜把肌膚往下拉，敷完面膜後會用剩餘的精華液敷在脖子上。

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