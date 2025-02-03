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NATUZZI Outlet推單品優惠2折起　搶攻單人小宅市場

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▲NATUZZI Outlet。（圖／業者提供）

▲NATUZZI在新莊開設台灣首間品牌Outlet。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著一人經濟崛起，單身、小宅族群逐漸成為市場主流，有居家品牌調整策略，推出更符合小坪數需求的家具產品。近期義大利家具品牌 NATUZZI 在新莊開設全台最大頂級家具 Outlet，主打針對單身、小宅空間的多項家具，採取即買即帶走的現貨銷售模式，並祭出2折起的優惠，吸引想以高性價比入手精品家具的消費者。

隨著都市化進程加速，單人、小坪數住宅的比例不斷攀升，市場對於靈活、省空間的家具需求日益提高。根據市場調查，現代消費者不再一味追求大件家具，反而更注重單品的多功能性與設計感。NATUZZI 在新莊 Outlet 推出多款適合小宅的沙發、單椅與機能型家具，主打即便住在有限的空間內，也能打造高品質的居家氛圍。

NATUZZI Outlet以「高端設計 x 高性價比」為主題，現場展出多款義大利進口沙發，涵蓋多種尺寸與色系，並特別引進小型雙人沙發、單人座椅等適合小宅的產品。這些商品皆為現貨供應，免去傳統進口家具動輒數月的等待時間，讓消費者能立即帶回家。

▲NATUZZI Outlet。（圖／業者提供）

小坪數住宅的普及，讓消費者對於家具的選購思維逐漸改變。過去「成套購買」的概念逐漸被「單品搭配」所取代，人們更傾向於挑選個性化的家具來打造理想居家風格。根據業者數據顯示，單人沙發、單椅、茶几等小型家具的銷售占比正逐步提升，成為市場上的新寵。

NATUZZI 總經理顏貽騰表示，消費者不再只關注家具的尺寸，而是更加注重其功能性與設計感，Outlet內的家具陳列方式，也由傳統的「整體家居展示」轉為「單品精選搭配」，幫助消費者靈活規劃空間，找到最適合自己需求的家具。

為吸引更多年輕族群，NATUZZI Outlet祭出 2 折起的優惠，開幕期間萬元內就能購入一張義大利進口小沙發，加上現場展示的限量品與絕版單品，也讓不少家具愛好者趁機入手設計單品。

IKEA在農曆年前推出超過百項商品「再創低價」活動，讓消費者以超值價格輕鬆煥新居家。降價商品最低59元起，部分商品甚至比去年降價超過千元以上，想要有居家新氣象準備開買啦！

▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）

▲IKEA百款商品降價，SLÄKT床框/底座組合附抽屜原價9,999元，降價後8,999元，KORTGARDEN掀床原價15,990元，降價後13,990元。（圖／品牌提供）

此次降價商品包括許多受歡迎的家具與家飾品。例如KORTGARDEN掀床原價15,990元，降價2,000元，現售13,990元，具備舒適軟墊床頭板與大容量儲物空間，讓臥室更整潔；SLÄKT床框／底座組合原價9,999元，降價1,000元現售8,999元，擁有寬敞抽屜，非常適合需要額外收納的小臥室。

▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）

▲SOPPROT組合式抽屜盒原價549元，降價後499元；BIBBLIS鞋架原價429元，降價後399元。

收納產品也是此次活動的主角之一，SOPPROT組合式抽屜盒原價549元，現價499元，能依需求靈活堆疊；BIBBLIS鞋架從429元降價至399元，簡約實用，適合新年期間應付親友拜訪時的收納需求。

▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）

▲HEAT隔熱墊原價79元，降價後69元；KACKLA延伸儲物盒原價69元，降價後59元。

家飾品部分也有不少超值選擇。例如SIMPKNOT筷子每組四雙原價99元降至69元，平均每雙不到20元，實用又划算；HEAT隔熱墊三件裝原價79元，降價至69元，讓熱騰騰的年菜安心上桌。此外KACKLA延伸儲物盒原價69元，降至59元，是本次優惠中的高CP值商品，靈活的調整設計方便打造整潔空間。

關鍵字：

家具, NATUZZI, Outlet, 小坪數, 單身

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