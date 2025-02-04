49歲貝克漢緊實體態曝光！只穿BOSS ONE 三角褲大秀性感馬甲線

記者鮑璿安／綜合報導

49歲足球金童大衛貝克漢（David Beckham）一直是外界心目中的男神偶像，最近他驚喜登上全新BOSS ONE內衣系列廣告，直接脫去外衣展現超狂體態，不僅腹肌、馬甲線都鮮明可見，對著鏡頭放電更是帥度破表，超養眼畫面都曝光。

▲貝克漢驚喜登上全新BOSS ONE內衣系列廣告 。（圖／品牌提供）

這次的廣告由知名時尚攝影師組合Mert & Marcus掌鏡，畫面中，貝克漢駕駛一輛經典跑車駛入位於紐約市的一間倉庫式公寓，伴隨著歌曲《In the Air Tonight》的震撼節奏，貝克漢穿著筆挺西裝走向鏡頭，一舉一動都帥度破表。而貝克漢演繹此次的內衣系列，直接裸上身出鏡，穿著三角褲露出緊實的腹肌、馬甲線，雖然年近50歲狀態卻保養得非常好，伴隨大片刺青彰顯男性魅力。

貝克漢也說道：「我曾說自己的內衣模特生涯已經結束，但當BOSS向我展示出他們對於全新內衣系列的願景，並邀請我的好友Mert & Marcus用他們絕妙的創意來拍攝這個廣告企劃時，我實在無法拒絕。」全新BOSS ONE內衣系列帶來多款男士基本內衣單品，包括四角褲、三角褲、背心及T恤等，以極簡的黑白色調呈現，提供舒適的搭配。





▲運動品牌NIKE與JORDAN稍早宣佈王嘉爾成為全球合作夥伴 。（圖／品牌提供）

同時，運動品牌NIKE與JORDAN宣佈王嘉爾成為全球合作夥伴，王嘉爾曾作為香港擊劍隊運動員征戰世界舞臺，運動家精神深植人心，他一路從男團成員到TEAM WANG品牌主理人、導演，對於這次的全新身分，他表示：「在我的成長過程中，NIKE和JORDAN更多的是代表一種精神，代表著瞭解自己，並始終保持真實。我非常榮幸加入NIKE和JORDAN大家庭，他們願意相信我對未來的想法，我正在嘗試為這個大家庭帶來一些有別於以往的元素，透過創意和創新，共同傳遞運動的力量。」