新春開工、肌膚開光！東森自然美「7D天使光護理專案組」下殺63折

▲東森自然美「7D天使光護理專案組」將於2/5（三）20:20在東森購物46台獨家開賣。（圖／東森自然美提供，以下同）

時尚中心／台北報導

新春開工新氣象，別忘了為肌膚注入新能量！東森自然美推出「7D天使光護理專案組」，以高科技儀器結合美容師專業技巧，給予肌膚最深層的呵護，讓健康光澤成為您迎接挑戰的最佳後盾。東森購物46台即將於2/5（三）20:20全台獨家開賣。

▲7大智能技術，重點擊破肌膚問題。

年齡增長、環境污染、壓力等因素，都會導致肌膚暗沉、缺乏彈性、出現細紋等問題。東森自然美「7D天使光注氧儀護理」結合七大智能護理技術，將科技儀器的高效能與美容師的精湛手技無縫結合，能一一解決肌膚問題，對肌膚進行全方位的修復和保養，更帶來舒適享受，讓氣色與自信同步提升，為繁忙的現代人提供即時且高效的護膚方案。



七大智能探頭技術與功能，全面覆蓋清潔、補水、舒壓、緊緻等護膚需求：

1、清：採渦旋技術，溫和清除肌膚表層髒汙與去角質。

2、水：透過高效噴霧深層滲透實現深度滋潤，讓肌膚飽水且持久鎖水。

3、排：臉部活絡按摩，達到放鬆舒壓。

4、緊：以探頭模擬美容師按摩動作，配合微電流輔助導入美容成分。

5、亮：模擬美容師手技，搭配芳香療癒達到放鬆舒壓之效。

6、活：透過恆溫熱敷，使肌膚增強吸收能力，同時達到消除肌膚疲勞。

7、調：以溫度調理法，加速保養吸收力，並修護敏感肌膚狀態，透過溫度調控細緻毛孔，維持肌膚最佳狀態。

東森自然美的「7D天使光注氧儀護理」不僅依賴先進儀器技術，運用上還透過美容師專業技巧，確保每一位顧客都能享受到全方位的護膚體驗。不論是補水、舒壓還是緊緻提亮，每一項都針對性解決肌膚問題，帶來看得見的變化。

▲「7D天使光護理專案組」新春優惠6堂下殺63折。

東森自然美「7D天使光護理專案組」包含6堂課程，總價值13,680元，新春優惠下殺63折！專案價8,500元為消費者提供超值的全方位護膚饗宴，再開放一堂免費體驗。

每堂課為60分鐘，從東森自然美獨有的肌膚檢測與諮詢、量身訂製個人化護膚方案開始；接著，享受5分鐘法日式手技深層清潔護理，透過溫和手法清潔肌膚；再進行雙渦旋淨化護理，透過15分鐘的渦旋技術，深層潔淨毛孔、幫助去除髒污，並搭配高效噴霧粒子技術，注氧導入達到水潤、嫩白效果；還有10分鐘全經絡舒緩護理，讓臉部經絡得到舒壓與放鬆；以及10分鐘內的V塑提彈拉護理，以先進技術幫助緊緻肌膚；最後再以20分鐘的平衡修護護理完成療程，使肌膚恢復最佳狀態。每項課程均開放一次體驗。

專案活動再加上東森幣50%超值回饋！2月5日(三)晚間8點20分，東森購物46台獨家開賣。