仙境般的雲霧之美！「雲山水夢幻湖」花蓮一個人旅行景點推薦

圖文/own 一個人生活

一心一意欲往花蓮,只為一個人旅行

“In the right place at the right time” 這句直白的英文俗語,文字簡單、意義明瞭,但是在旅行的路上有時卻難以應用,在現今許多景點價值都隨著時間浮動的當下,少有人會選擇在日落時登上阿里山、在金針花落盡的秋天前往太麻里。

不抱著預期前往冬季的花蓮,一個人旅行是如此地令人愉悅,當旅途的價值未被公定,在不斷輪轉的時節裡,每一道景色都無關對錯。

就讓我們帶著你一起享受花蓮的一個人旅行吧!

花蓮的一個人旅行——雲山水 夢幻湖

雲山水夢幻湖|期待

翻閱旅遊書的目錄,在花蓮的章節上,標題後破折號連著的不外乎是「壯麗的、令人驚艷的」等等形容詞,強調雲山水夢幻湖有著想將人吞噬的美。造就旅人們來到花蓮,多有被自然美景一把擁入,再被灌頂式洗滌的期待,而不是如夢幻湖這般溫柔的招呼。

有句話說:「在雲山水夢幻湖停留時間越長,越無法自拔。」看著書上的雲山水夢幻湖介紹,雲山水夢幻湖究竟有多美?唯有一探究竟才能知道。

雲山水夢幻湖|轉變

面對冬季的花蓮,一個人旅行並非始終如飛絮般安逸。

直承東北季風不留情面的撲打,台11線左側的太平洋浪高風大,頂著打痛指節的細雨,機車飆出高速。此時的花蓮野性最足,太平洋灰色的觸角頻頻探出堤防,木瓜溪也不如名字那麼可愛。當雨衣被橋上強風吹得圓鼓,全身肌肉絕望得嘗試穩住車身時,一個莫名的意象竄入腦海,整座木瓜溪大橋像對半的果實剖面,人車是籽,山裡送出一陣陣的強風好比試圖將籽刨掉的鐵湯匙,不想弄清究竟等著被送入誰的大口,經過這一陣折騰,當小編套著破爛的雨衣抵達雲山水公園入口時,脆弱的身心對原先景觀刺激感的要求已經消失無蹤。

這趟花蓮的一個人旅行,令人動魄驚心,也更加盡興。

雲山水夢幻湖|初次見面

踏入雲山水公園,便見縷縷白霧自山邊延伸,垂掛樹梢後從湖面輕略而過。隨著水鳥飛行的軌跡,發現木造碼頭後方還有幾間民宿,藏匿於湖邊樹叢。步行其中,雖然真的像在公園裡散步那般輕鬆,倒映著藍色山峰的綠水湖面,與混雜著植被的氣味乾淨空氣,再再提醒這是花蓮,不過是溫柔的那一面。

雲山水夢幻湖|新體驗

雲山水公園的夢幻湖是一個主要景點,沿著湖面四周環繞許多不同的樹種群,有些需瞇著眼才能看見梢頭,有些行走其下引起踏入童話中黑森林的想像,其中最具特色的水森林區,從水中拔起的枝幹自湖邊向湖中錯落排序,暗綠色的枝葉在湖面上描出黑色剪影。

走離湖區再回眸遠望,微冷濕潤的水氣中,夢幻湖鑲著濃淡有致的綠蔭,山水隨雲霧蕩漾。在雲山水夢幻湖停留時間越長,越無法自拔。

花蓮的一個人旅行——雲山水夢幻湖怎麼去

若你也想來場花蓮的一個人旅行,提供你一個可以到達雲山水 夢幻湖的交通方式:

自花蓮市區出發,沿著台11線一路向南,大約30分鐘後即可抵達。此處無大眾交通站點,不想鍛鍊腿力的朋朋,建議自行駕車前往喔。

※本文由《own 一個人生活》授權報導,未經同意禁止轉載。

https://www.ownbimonthly.com/