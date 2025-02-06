《單身即地獄4》李多熙美到搶走參加者焦點！解析她的節目時尚造型

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《單身即地獄》第四季播出後每周更新都掀起一波討論度，主持人李多熙每季都帶來精彩華麗的妝造，第四季中又有哪些不能錯過的造型呢？趕快來看看。

韓國戀愛實境秀《單身即地獄》固定班底主持人之一李多熙，每一季都以時尚穿搭成為節目一大焦點，經常吸走觀眾們的目光，和她的時尚造型比起來，大多女生來賓們都相形失色！而《單身即地獄》來到第四季，李多熙依然是主持人群中的靈魂角色，不只解讀出女生的心理，每一套造型也和前三季一樣有看頭，《單身即地獄4》中李多熙有哪些必看的漂亮穿搭呢？以下一起來欣賞。

《單身即地獄4》李多熙時尚造型

Dolce & Gabbana印花套裝

《單身即地獄》幾乎都是在夏天拍攝，呼應嘉賓們活力四射的夏裝，李多熙在第四季一開始便以鮮豔亮麗的服裝登場，她穿著Dolce & Gabbana的檸檬黃色印花套裝，源自義大利陶器彩繪的圖騰充滿歐式氛圍，還有珍珠耳飾、項鍊的搭配，把華麗感推至極高！

黑色鏤空上衣



李多熙的第二套造型比較內斂一些，她身穿特殊雙層剪裁的黑色鏤空上衣，中間有金屬扣飾點綴，藉由露出的肌膚面積凸顯纖細骨感的身材，下身佈滿釘飾的牛仔褲則相當有個性。

Versace藍色格紋短裙



不僅擅長駕馭華麗、性感的造型，李多熙穿起俏麗的小短裙也十分適合，她穿著Versace寬鬆剪裁的藍色格子背心與迷你裙，不刻意凸顯身型，但能好好的展現李多熙大長腿的優點，配上蝴蝶結髮飾，姐別太可愛了！

Dolce & Gabbana點點洋裝

李多熙身穿黑白波卡圓點的迷你連衣裙，瞬間化為復古女伶，胸口搭配一條珍珠項鍊，更提升4、50年代的精緻風格，搶眼而優雅！

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