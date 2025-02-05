流感疫苗接種後注意事項　6重點預防不適感

記者蔡惠如／綜合報導



藝人大S因流感引發肺炎病逝日本，近日診所醫院出現一波流感疫苗接種潮，接種流感疫苗後的24至48小時是觀察期，適當的自我照顧不僅能減輕不適，更能幫助疫苗發揮最大效果。

▲醫師提醒，免疫力低下者、年長者及幼童為高風險族群，建議及早使用克流感等抗病毒藥物。（圖／門諾醫院提供）

保持注射部位清潔乾燥

接種後手臂注射處可能會出現紅腫、疼痛等症狀，這是身體產生免疫反應的正常現象。建議洗澡時避免直接搓揉注射部位，如果想要減緩不適感，可以冰敷或輕柔按摩周圍區域，每次15-20分鐘為宜，但切勿抓癢或用力按壓，以免造成感染或加重發炎反應。

適度休息不要劇烈運動

雖然接種疫苗後不需要特別臥床休息，但建議暫時避免激烈運動，例如打球、跑步或重訓等。以輕度運動如散步取代，讓身體能夠專注於產生抗體。一般建議在接種後24小時內，維持正常作息但不要過度勞動，讓身體有足夠精力應對可能的免疫反應。

▲打完疫苗記得補充水分。（圖／Unsplash）

充足補充水分

接種疫苗後要特別注意補充水分，建議一天至少喝足8杯水（約2000c.c.）。適量的水分攝取不只能幫助身體代謝，也能減輕發燒、頭痛等不適症狀。可以選擇白開水、溫開水或養生茶飲，但應避免含酒精或咖啡因的飲品，以免影響身體恢復。可以用尿液顏色來判斷水分是否足夠，應保持淡黃色為佳。

觀察是否出現不適症狀

一般來說，發燒、頭痛、全身痠痛等輕微症狀都是正常反應，通常會在1-2天內自然緩解。如果出現這些症狀，可以適時服用退燒止痛藥來緩解不適。但若發生呼吸困難、心跳加快、嚴重過敏反應等異常狀況，就要立即就醫診治。

均衡飲食增強免疫力

接種後的飲食不需要特別禁忌，但建議以清淡易消化的食物為主。可以多攝取富含蛋白質的食材如雞肉、魚類、豆類，以及維生素C豐富的蔬果，例如奇異果、柑橘類水果等，有助於提升免疫力。避免刺激性食物如麻辣火鍋，以免增加腸胃負擔。

避免菸酒影響免疫效果

疫苗接種後24小時內最好不要飲酒或吸菸，因為這些物質可能會干擾身體的免疫反應，降低疫苗的保護效果。有抽菸習慣的民眾可以把握這個機會嘗試戒菸，不但對身體健康有益，也能讓疫苗發揮最大功效。