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4種「職場自虐」行為你也有嗎？聰明人絕對會避開

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▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲許多人落入自身價值的陷阱，反而工作的越不開心。（圖／xframe、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

有些人在職場上總是特別累，工作做不完、壓力大到懷疑人生，但有時候，這並不是因為工作太難，而是因為自己不小心陷入了「職場自虐」的習慣。如果你發現自己也有這些行為，或許該試著改變，讓上班變得輕鬆一點。

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

太在意別人的評價，讓自己心累
聽到主管的建議或同事的評論，就開始反覆思考：「是不是我真的很差勁？」、「是不是大家都不喜歡我？」結果沒辦法專心工作，心情還跟著跌宕起伏。

其實，職場上誰沒有被批評過？把別人的意見當成參考就好，真正值得在意的，是自己有沒有變得更好，而不是別人怎麼看。畢竟你的人生不是用來討好所有人的。

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

總是覺得自己是受害者，越想越委屈
職場裡確實有些讓人翻白眼的事，比如說主管脾氣暴躁、同事愛推責任、環境不夠理想。但如果總是覺得「都是別人的錯」，只會讓自己陷入負面情緒，無法找到解決問題的方法。

真正能決定你在職場過得怎麼樣的，不是那些討厭的同事或難搞的主管，而是你選擇如何應對。如果覺得環境真的不行，那就主動改變，或者乾脆找個更適合自己的地方，而不是一直抱怨。

▲工作,職場,面試,。（圖／pexels）

壓抑情緒，把自己逼成「職場阿信」
很多人覺得職場上要學會忍耐，凡事少說話、多做事，但過度壓抑自己，長期下來只會變成情緒炸彈，累積到某一天突然爆發，影響工作和生活。

學會適時表達自己的想法，不是無理取鬧，而是讓同事和主管更了解你的狀況。該爭取的權益就要開口，不要等到自己撐不住了，才發現一直以來都是自己在「折磨」自己。

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

把工作看得太重要，導致精神內耗
有些人總覺得「我的價值就是來自工作」，導致每天都在為職場成就焦慮，甚至把加班當成習慣，忽略了生活的其他部分。

但事實是，工作只是生活的一部分而不是全部。適時放鬆、培養自己的興趣，才能讓你在職場走得更長遠。當你不再過度投入，反而會發現自己做事更順利，生活也變得更自在。

關鍵字：

職場, 自虐, 心情, 平衡, 成長

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