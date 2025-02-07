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星巴克補班日「第二件半價」　 CAMA CAFE單杯咖啡現折10元

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

▲星巴克補班日祭出咖啡第二杯半價優惠。（圖／翻攝星巴克官網、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年後開工迎來首個補班日，連鎖咖啡包括星巴克、cama都祭出小確幸讓上班族打起精神，星巴克2／8補班日全天推出咖啡第二杯半價優惠， CAMA CAFE整個二月都提供旗下莊園系列咖啡優惠，會員領券即可現折10元、任選2杯則有88折優惠。

星巴克2／8補班日當天推出「互相打氣補班日 第二杯半價」優惠，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但幾乎全台所有門市除機場管制區外，都可享有此項優惠，無論揪打氣或是一次灌兩杯，都可以輕鬆享有小確幸。請注意其優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲cama,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

 CAMA CAFE針對春節開工的嶄新氣象，在整個2月都推出會員優惠，讓消費者好好回神準備新一年的挑戰，從2／3起至2／28期間，購買雙冠莊園精品系列咖啡，不限冰熱與尺寸，會員憑券可享有任選單杯折10元、任選兩杯88折優惠。

會員僅需透過CAMA CAFE APP手動領券，領券期間為2／3起至2／22止，期間不限領取次數，領券後7天內需使用完畢，最後使用期限為2／28。

關鍵字：

補班日, 星巴克, 第二杯半價, cama

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