不只是薑湯！吃對「8款食物」幫助身體保暖　寒流來襲也不怕

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash、Pixabay

寒流來襲，氣溫驟降，想要保暖除了添加衣物以外，吃對東西也能幫助身體保暖，提高新陳代謝，讓你感覺更溫暖。推薦以下是幾種食物幫助提升體感溫度，讓你全身暖呼呼。

#薑

薑含有薑辣素（Gingerol），能促進血液循環，讓身體暖和起來。特別適合泡薑茶或加到湯裡飲用。

#肉類（牛肉、羊肉、雞肉）

富含蛋白質與鐵質，能夠促進血液循環，提高身體的熱量產生，特別是羊肉，性溫，有助於驅寒保暖。

#燕麥

燕麥屬於複合碳水化合物，消化時間較長，能穩定血糖並提供持續的能量，讓身體長時間保持溫暖。

#地瓜、南瓜

根莖類食物富含膳食纖維與碳水化合物，能提供長效能量並促進血液循環，是寒冷天氣的好選擇。

#堅果（核桃、杏仁、腰果）

富含健康脂肪與鎂，能幫助調節體溫，提供熱量，適合當作小零食或加在早餐中食用。

#黑芝麻

黑芝麻含有豐富的鐵質、鈣質與健康脂肪，有助於促進血液循環，增強身體抗寒能力，還能養髮。

#辣椒

辣椒中的辣椒素（Capsaicin）可以刺激身體產熱，提升新陳代謝，讓你感覺溫暖。可以加在湯或炒菜裡增加熱度。

#紅棗與桂圓

紅棗補氣血，桂圓性溫，可以幫助改善手腳冰冷，特別適合煮成紅棗桂圓茶，暖身又好喝。

#熱湯類（雞湯、味噌湯）

熱湯本身可以提升體溫，並且雞湯、味噌湯含有豐富的胺基酸與礦物質，能夠滋養身體、提升免疫力。