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湯品避開濃湯勾芡！營養師教吃「情人節大餐不發胖」

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▲▼營養師教吃「情人節大餐不發胖」 。（圖／Pixabay）

▲避免濃湯、酥皮等選項，才不怕誤踩熱量地雷。（圖／Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

情人節倒數計時，不知道怎麼挑餐廳，不如就挑西餐吧！營養師高敏敏分享，挑選西餐不僅是儀式感拉滿，又能吃的浪漫又健康，因為西餐中的牛排、海鮮等等都是很棒的原型食物，聽聽營養師教你怎麼搭，讓你營養滿分又能控制熱量。

營養師高敏敏建議，西式排餐是很好的選擇，因為都是健康的原型食物，但提醒大家主菜雖然健康，但是配菜的挑選才是很多人都容易忽略的熱量地雷區，以下挑選原則請筆記。

#沙拉減少醬料

挑選排餐當然少不了沙拉，但是沙拉醬汁絕對是熱量地雷，營養師高敏敏建議最好不要沾醬，但如果真的想增加口感，建議可挑選清透的醬汁，像是油醋、和風醬、橄欖油等，記得要避開千島、凱薩醬、蜂蜜芥末等濃稠感醬汁。

▲▼營養師教吃「情人節大餐不發胖」 。（圖／Pixabay）

#前菜選清蒸

排餐的前菜通常許多選擇，建議避開油炸和煎等油量多烹飪方式，盡量選擇水煮、清蒸或是烤的食物較佳。

#避開濃湯勾芡

湯品部分建議以清湯作為優先選擇，避開濃湯、酥皮等選項，蔬菜番茄或是海鮮清湯都會是好選擇。

▲▼營養師教吃「情人節大餐不發胖」 。（圖／Pixabay）

#主餐選低脂肉、不加醬汁

主餐方面，像是春雞、魚類、蝦類都是較低脂的選擇，牛排部分可以選擇板腱、沙朗等油花少的部位，避開蘑菇、黑胡椒醬，盡量以簡單的海鹽和黑胡椒粒調味即可。

#飲料喝無糖

飲料部分可挑選低糖或是無糖飲料，像是咖啡或是茶都是好選擇，記得避開鮮奶油、奶油球、奶精等。最後推薦大家可以選擇以新鮮水果代替甜點，不僅可以補充膳食纖維，還能增加維生素的攝取，甜點蛋糕的部分淺嚐即可。

▲▼營養師教吃情人節大餐。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）
 

關鍵字：

情人節, 西餐, 營養師, 健康, 挑選

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