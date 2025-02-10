星巴克「草莓奶霜星冰樂」漸層美翻！2／12起連三天「大杯以上買一送一」

▲星巴克春季新飲，顏色超夢幻。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

星巴克迎接春季，以粉嫩櫻花與草莓為靈感，2／12起推出兩款全新限定飲品，視覺與味覺兼具，讓人彷彿置身浪漫春日。其中「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」漸層粉紅色調夢幻吸睛，搭配Q彈麻糬與濃郁米布丁，口感層次豐富，為甜點系飲品再添新選擇。為了讓更多人一同享受這份甜蜜，星巴克自2／12起限時三天祭出「買一送一」優惠，讓喜愛草莓與抹茶風味的消費者把握機會。

▲草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂，售價170元起。

「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」以酸甜草莓奶霜為基底，搭配綿密的紅豆米布丁，豐富口感讓人一口愛上。最特別的是，飲品頂層點綴了櫻花風味麻糬丁，Q彈口感為整體增添趣味，每一口都像在品味春日的浪漫氣息。

▲櫻花風味草莓抹茶那堤，售價180元起。

另一款「櫻花風味草莓抹茶那堤」，則將草莓醬與牛奶融合，再緩緩倒入濃郁抹茶液，形成夢幻漸層色彩。櫻花風味麻糬丁的加入，使口感更顯獨特，柔和的茶香與果香交織，為春季帶來清新甜美的飲品選擇。

為迎接粉紅情人節，星巴克推出期間限定優惠，2／12至2／14每日上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯大杯以上相同容量、冰熱、口味一致的飲品，其中一杯由星巴克免費招待。無論是與摯愛分享，或是與朋友一起享受春日甜點系飲品，都有滿滿小確幸。

除了買一送一優惠，星巴克也同步推出「星飲嘗鮮 Bonus Star」活動，2/12至2/14期間，星禮程會員購買「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」或「櫻花風味草莓抹茶那堤」，每杯可額外獲贈3顆星，星星可累計，讓忠實顧客能夠更快兌換獎勵。

為增添春季儀式感，星巴克同步推出櫻花紛飛設計的外帶杯款，2/12起凡購買大杯(含)以上冰熱飲品，即可獲得期間限定春季外帶杯，讓粉色浪漫陪伴日常。喜愛星巴克的粉絲們不妨趁著這波活動，感受春日的甜美滋味，為情人節增添一份儀式感。

一年一度的浪漫情人節即將到來，路易莎也情人節推出全新甜點「櫻桃乳酪塔」，以進口乳酪與奶油製成綿密內餡，搭配醃漬櫻桃果肉，入口即能感受到乳酪的細緻滑順與櫻桃的微酸果香。底層塔皮酥脆口感與內餡相互輝映，呈現豐富的層次感。

路易莎表示，情人節「櫻桃乳酪塔」單入售價65元，一次購買兩入可享優惠價120元，為每一個愛戀甜蜜時刻添增濃郁幸福氛圍。





而85度C則從2／10至2／14一連5天，針對情人節推出「寵愛久久套餐」，可選指定59元至62元切片蛋糕，包括榛果巧克力提拉米蘇、芋香爺爺波士頓、波士頓提拉米蘇、暗黑森林、黑森林任一款，再加一杯50元指定飲料，包括中杯海岩紅茶、中杯海岩綠茶、中杯海岩青茶、中杯海岩烏龍、大杯慢熟奶茶、大杯初露奶綠、大杯厚培奶烏，現在，組合特價99元。

業者表示，活動期間內在門市購買情人節套餐，85Cafe APP會員可報會員電話，就能自動抽福泰飯店集團福泰翡翠灣渡假飯店和桔子商旅三間分館平日含早餐雙人住宿券。