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CASETiFY限時任2件8折　星巴克櫻花系列秀浪漫

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▲casetify情人節優惠。（圖／業者提供）

▲Casetify情人節推出任兩件8折優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

配件品牌CASETiFY近期因應情人節來臨，適逢主打環保材質的BioVeg合成皮革手機殼新登場，也推出情人節精選系列，集結手機殼、錶帶、手機吊飾等多款配件，搭配限定愛心印花與客製化服務，讓禮物更具個人特色。此外，品牌也祭出優惠方案，2／17前購買2件以上產品可享8折，若內含情人節精選系列商品，最低更可達75折。星巴克也推出春天粉色的居家系列，正好趕上情人節浪漫氛圍。

▲casetify情人節優惠。（圖／業者提供）

BioVeg合成皮革手機殼與過往大膽色彩風格不同，採用簡約中性色調，包含黑色、焦糖啡、薄荷綠與粉紫色，搭配仿真皮革紋理，呈現低調奢華的感覺，選用來自玉米與大麥的環保合成皮革，號稱具有5倍一般PU皮革的耐用度，內部搭載TPU四邊防護角防摔。

▲casetify情人節優惠。（圖／業者提供）

而在情人節也推出限定款「紅色愛心印花手機殼」，加碼愛心手機背帶與手機吊飾，為日常穿搭增添浪漫氛圍，其愛心手機背帶設計巧妙結合鏡面功能，讓使用者能隨時整理造型；手機吊飾則以晶透愛心與紅色骰子點綴，又潮又復古。

▲casetify情人節優惠。（圖／業者提供）

業者表示，即日起至2／17購買2件以上產品，可享8折優惠，若訂單內包含情人節精選系列商品，最低更可達75折。無論是情侶互送禮物，或是單純想入手高質感配件，這波優惠都是入手的最佳時機。

▲casetify情人節優惠。（圖／業者提供）

星巴克因為春天到來，也開賣Bearista熊穿上櫻花風格的超萌小鹿裝「櫻花小鹿裝扮MINI熊寶寶」，搭配精緻的櫻花頭飾，不論掛在包包或是作為裝飾品，都可讓人激起少女心。另還有實用手機配件「粉櫻手機腕繩組」，為日常增添春天可愛的氣息。

▲casetify情人節優惠。（圖／業者提供）

而本季充滿粉紅色元素的不僅只有手機吊飾，包袋也推出以櫻花季為主題的茄芷袋系列，還有以仿草編織材質設計的「粉色仿草編織隨行杯袋」，以及「棕色仿草編織提袋」，柔和的粉色及溫潤的棕色帶來清新氛圍，很適合作為短暫外出的小袋。

▲casetify情人節優惠。（圖／業者提供）

關鍵字：

情人節, 手機配件, 環保材質, 春季新品, 粉紅

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