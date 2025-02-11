盤點每天吃早餐3大好處：有助精神飽滿、提升專注力

▲每天吃早餐有助於穩定血糖。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

早餐是一天中最重要的一餐，許多人因為忙碌或沒有食慾而選擇不吃早餐，但這可能會影響身體健康與日常表現。以下是吃早餐的三大好處，讓你更有動力養成良好的飲食習慣。

#提供能量，提升專注力

經過一整晚的睡眠，身體已經消耗大量能量，血糖水平較低。如果不吃早餐，大腦與身體得不到足夠的能量，容易感到疲倦、注意力不集中，影響學習與工作表現。吃一份均衡的早餐，如全穀類食物（燕麥、全麥麵包）、優質蛋白質（雞蛋、豆漿）和健康脂肪（堅果、酪梨），可以維持穩定的血糖，讓你精神飽滿，提升專注力與記憶力。

#促進新陳代謝，有助於維持體重

吃早餐可以啟動身體的新陳代謝，讓消化系統開始運作，幫助燃燒熱量。如果長時間不吃早餐，身體會進入「飢餓模式」，降低代謝率，導致脂肪囤積，反而容易增加體重。此外，規律吃早餐能減少午餐與晚餐暴飲暴食的機會，避免攝取過多熱量，有助於控制體重與維持健康的飲食習慣。

#維持身體健康，預防慢性疾病

吃早餐能幫助穩定血糖，降低罹患第二型糖尿病的風險。同時，健康的早餐能調節膽固醇水平，減少心血管疾病的發生率。研究顯示，規律吃早餐的人較不容易有高血壓與高膽固醇問題。此外，早餐能提供必要的維生素與礦物質，如鈣質、鐵質與膳食纖維，幫助骨骼健康、提升免疫力，減少腸胃不適與便秘問題。