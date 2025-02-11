fb ig video ETtoday search mobile

過年熬太多！肌膚暗沉蠟黃　SPA護膚縮時養出透亮肌

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

過年期間大魚大肉、與親友團聚日夜顛倒，開工之後總覺得氣色不佳嗎？近期就有不少養膚課程，透過按摩手技或是美膚儀器，迅速幫助膚肌膚注入營養。

＃東森自然美 7D天使光護理專案組

東森自然美,Revive,盎然,Spa L’OCCITANE,歐舒丹,SPA,護膚,。（圖／品牌提供）

以護膚課程廣受粉絲喜愛的東森自然美推出7D天使光護理專案組，尤其是對於壓力超大的上班族、長時間帶妝、年齡增長導致的暗沉狀態，提供最細緻的呵護，運用7D天使光注氧儀的智能探頭技術，可以達到深層清潔，並且透過微電流注入營養能量，讓肌膚不僅可以補水保濕，又能緊緻拉提。

＃Revive盎然 無暇。美肌保養課程

東森自然美,Revive,盎然,Spa L’OCCITANE,歐舒丹,SPA,護膚,。（圖／品牌提供）

位於東區的盎然SPA專注美容師手技與高效保養注入，其中，「無暇。美肌」課程媲美醫美療程，選用導入無創奈米微針儀器結合LED紅光深度調理，可以解決紋路、毛孔粗大的問題，打造細緻平滑的水煮蛋肌膚，而且不需要恢復期，及可以輕鬆達到養護能量。

＃Spa L’OCCITANE 光萃舒眠護理

東森自然美,Revive,盎然,Spa L’OCCITANE,歐舒丹,SPA,護膚,。（圖／品牌提供）

歐舒丹除了經典的保養單品，其美妍美體中心在去年重新開幕，以絕美的南法風情打造出療癒感的氛圍，主推的光萃舒眠護理選用品牌非常明星的產品「星光瓶」光萃肌活露，蘊含蠟菊萃取成分，可以深層活化肌底，達到全方位的放鬆舒緩，讓肌膚散發細緻光采。

關鍵字：

東森自然美, Revive, 盎然, Spa L’OCCITANE, 歐舒丹, SPA, 護膚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

爆柯建銘「氣到丟紅龜粿」　羅智強還原兩人交鋒笑翻了

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／台灣星巴克宣布2／12起漲價！連3天買一送一

快訊／台灣星巴克宣布2／12起漲價！連3天買一送一

星巴克漲價品項曝光　明天起買星冰樂多花10元

星巴克漲價品項曝光　明天起買星冰樂多花10元

安格斯12星座一周運勢2／10-2／16　金牛要改改脾氣、雙魚需要新生活規劃

安格斯12星座一周運勢2／10-2／16　金牛要改改脾氣、雙魚需要新生活規劃

星巴克「草莓奶霜星冰樂」漸層美翻！2／12起連三天「大杯以上買一送一」 「5個護眼小習慣」幫助減緩酸澀　「20-20-20」法則趕快學起來 盤點每天吃早餐3大好處：有助精神飽滿、提升專注力 曖昧對象突然不讀不回訊息？「4大潛台詞」教你判斷對方真心話 韓韶禧一次背「三顆小CK」暗黑新造型辣又帥！女神同款千元入手 「30秒賣出一個」韓爆紅草莓蛋糕　顏值爆表麗晶精品開賣 5種食物幫大腦恢復精神　當零食吃也沒問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面