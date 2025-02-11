過年熬太多！肌膚暗沉蠟黃　SPA護膚縮時養出透亮肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

過年期間大魚大肉、與親友團聚日夜顛倒，開工之後總覺得氣色不佳嗎？近期就有不少養膚課程，透過按摩手技或是美膚儀器，迅速幫助膚肌膚注入營養。

＃東森自然美 7D天使光護理專案組

以護膚課程廣受粉絲喜愛的東森自然美推出7D天使光護理專案組，尤其是對於壓力超大的上班族、長時間帶妝、年齡增長導致的暗沉狀態，提供最細緻的呵護，運用7D天使光注氧儀的智能探頭技術，可以達到深層清潔，並且透過微電流注入營養能量，讓肌膚不僅可以補水保濕，又能緊緻拉提。

＃Revive盎然 無暇。美肌保養課程

位於東區的盎然SPA專注美容師手技與高效保養注入，其中，「無暇。美肌」課程媲美醫美療程，選用導入無創奈米微針儀器結合LED紅光深度調理，可以解決紋路、毛孔粗大的問題，打造細緻平滑的水煮蛋肌膚，而且不需要恢復期，及可以輕鬆達到養護能量。

＃Spa L’OCCITANE 光萃舒眠護理



歐舒丹除了經典的保養單品，其美妍美體中心在去年重新開幕，以絕美的南法風情打造出療癒感的氛圍，主推的光萃舒眠護理選用品牌非常明星的產品「星光瓶」光萃肌活露，蘊含蠟菊萃取成分，可以深層活化肌底，達到全方位的放鬆舒緩，讓肌膚散發細緻光采。