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Tiffany傳奇珠寶設計師中國古董上拍　洗毛筆瓷器4000萬起標

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▲▼Elsa Peretti 。（圖／公關照）

▲珠寶設計師Elsa Peretti生前珍藏的宋或元代 哥窰灰青釉葵花式三足洗，放置她設計的經典珠寶。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

模特兒出身、為Tiffany & Co.創作不少經典珠寶的已故設計師Elsa Peretti，她於西班牙加泰羅尼亞中世紀村莊聖馬蒂韋爾寓所中收藏的宋或元代的哥窰灰青釉葵花式三足洗，將於6月11日在巴黎邦瀚斯Cornette de Saint Cyr的單一拍品專場「Profound Beauty: The Elsa Peretti Brush Washer」中拍賣，估價約40,630,000元起。

▲▼Elsa Peretti 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti 2015年攝於西班牙聖馬蒂韋爾村莊。。（圖／Eric Boman攝）

Elsa Peretti 2005年於拍賣會購得宋或元代的哥窰灰青釉葵花式三足洗，是文房常備之物，專供繪畫或書法時清洗毛筆之用，整體呈八瓣葵花式造型，坐於三蹄足之上，其釉色瑩潤，主紋深邃且間綴微金密紋，被視為典型「金絲鐵線」，是她生前鍾愛的東方文化古物。

▲▼Elsa Peretti 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti位於西班牙加泰羅尼亞中世紀村莊聖馬蒂韋爾的寓所。

▲▼Elsa Peretti 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯將拍賣Elsa Peretti收藏的宋或元代哥窰灰青釉葵花式三足洗，直徑21 公分，估價約40,630,000元起。

1940年生於義大利佛羅倫斯的Elsa Peretti，以模特兒身分出道，60年代在紐約認識知名時裝設計師Halston後嶄露頭角，也展現設計珠寶的天賦，1974年為Tiffany & Co.設計銀飾獲得熱烈回響，徹底改變了銀飾在珠寶界的地位，她於2021年辭世，但她為Tiffany設計的Open Heart系列、Bone Cuff手環等經典之作，至今仍是品牌熱賣款。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti為Tiffany 設計的Open Heart系列珠寶為經典之作。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti打造的Tiffany Bone Cuff手環也是珠寶界傳奇作品。

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關鍵字：

Elsa Peretti, Tiffany & Co., 邦瀚斯

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