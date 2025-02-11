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營養師曝「湯圓熱量圖鑑」　提醒「4種人」 吃要留意

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▲▼營養師教你元宵節吃湯圓不爆卡。（圖/Unsplash）

▲包餡湯圓熱量不容小覷。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

元宵節12日報到，賞完花燈都會來碗熱騰騰的湯圓才有儀式感，營養師高敏敏分享，湯圓雖然美味但熱量可不低，小心吃多了臉也變得圓滾滾，同時也喊話提醒「4種人」吃湯圓要特別注意。

元宵節當然要吃點湯圓才有儀式感，但享受美食又要顧好健康真是不簡單，營養師高敏敏提醒，雖然早知道湯圓是熱量炸彈，但仍是忍不住一口接一口，她則以白飯來比較，熱量關係會更有感，一碗飯(280大卡)=4顆甜湯圓 =5顆鹹湯圓=40顆無餡小湯圓=2顆大湯圓+半碗甜湯，因此吃湯圓調味盡量選擇清淡，太甜的湯底更容易讓熱量破表。

▲▼營養師教你元宵節吃湯圓不爆卡 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#甜餡湯圓

營養師高敏敏表示，包有甜餡的湯圓，光是內餡就有高糖分，建議直接滾水煮熟吃，不需再額外添加糖或配料，能吃到餡料原汁原味，也能替身體減輕一些負擔。

#鹹餡湯圓

內餡含絞肉、油脂已有經過調味，湯頭可改用無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮 ，或搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用，這樣一來不僅能減少油脂攝取，也能增加飽足感。

#紅白小湯圓

雖然一顆只有6大卡 ，但小湯圓大家都是一碗一碗吃，很容易過量，建議湯底避開濃糖水 ，可以改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，保留食物原本風味較佳。

最後營養師也貼心提醒，湯圓讓人忍不住想一顆接一顆，但湯圓相較於其他食物，較不容易消化，所以也提醒4種人吃湯圓要特別注意。

1.腸胃易脹氣者

湯圓是糯米製成，支鏈澱粉多，容易造成脹氣，吃的時候除了細嚼慢嚥，腸胃功能較弱者，也要避免一次攝取過多而消化不良。

2.控血糖者

湯圓的皮與甜內餡容易讓血糖飆高 控血糖者要特別注意

3.咀嚼與吞嚥困難者

尤其長者或者幼童，吃的時候要謹慎注意，慎防噎到。

4.減重的人

湯圓小小一顆常讓人輕忽了熱量，尤其搭配甜湯再來點花生、紅豆配料真的一不小心就會爆卡。

關鍵字：

湯圓, 元宵節, 營養師, 熱量, 飲食

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