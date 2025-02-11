泡菜也在內！5款「傷腎飲食」請注意　高鈉、高糖都危險

記者曾怡嘉／綜合報導

腎臟是人體的重要器官，負責過濾血液中的廢物、調節水分和電解質平衡。如果飲食不當，長期攝取對腎臟有害的食物，可能會增加腎臟的負擔，甚至引發腎病。點名5款容易傷害腎的食物，現在開始避免還來得及！

#高鈉食物

過量攝取鹽分會導致體內鈉含量升高，增加腎臟的負擔，導致水分滯留和血壓上升。長期吃太鹹的食物，如泡麵、醃漬食品（鹹魚、醃菜）和加工食品（香腸、培根），可能會導致高血壓，而高血壓是慢性腎病的重要風險因素。

#高糖食物

過量攝取糖分會導致血糖波動，增加糖尿病風險，而糖尿病是造成腎衰竭的主要原因之一。甜點、含糖飲料、蛋糕、糖果等精緻糖類食品容易引起胰島素阻抗，進而影響腎臟的正常功能。此外，糖分過高的飲食還可能導致肥胖，加重腎臟負擔。

#高蛋白食物

雖然蛋白質對身體必不可少，但過量攝取特別是動物性蛋白，如紅肉（牛肉、羊肉）、動物內臟（豬肝、雞胗），會增加腎臟的工作負擔。腎臟需要過濾蛋白質分解後產生的廢物，長期高蛋白飲食可能導致腎臟損傷，尤其是已經有腎病的人，更應適量攝取蛋白質。

#高磷食物

腎臟負責調節體內的磷含量，過量攝取磷會導致腎臟功能下降，甚至引發骨質疏鬆。常見的高磷食物包括碳酸飲料（可樂、汽水）、加工食品（火腿、罐頭）、速食和乳製品。

#含人工添加劑的食品

許多加工食品和零食含有大量的防腐劑、人工色素、味精等添加劑，這些化學物質需要腎臟來代謝和排除。長期食用速食、洋芋片、泡麵等食品，可能會累積毒素，增加腎臟的負擔，甚至影響腎功能。