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讓人驚艷的韓星金髮女神　Rosé根本人生髮色、朴寶英外層挑染熱議

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文／美人圈

藝人時常染各種顏色的髮型，其中超亮眼的「金髮」不僅能有美式辣妹感，還能仙氣感滿滿，顏值大翻倍！不過比起歌手、偶像，演員的髮色就相對都是沉穩的深色髮，不過韓韶禧、朴寶英近期就大大突破，直接染成金髮，讓人太驚喜，今天BEAUTY編輯盤點多位令人驚豔的金髮韓星，一起來看！

令人驚豔的金髮韓星：韓韶禧

韓韶禧驚喜曬出金髮造型！作為演員，韓韶禧大多時候是很能凸顯立體五官的深色髮色，包含深葡萄紫紅、蜜糖茶棕色，近期驚喜在社群平台Instagram曬出淺色全金髮髮型，將肌膚襯托得更加白皙，根本仙女降臨！

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧淺色全金髮髮型。（圖／IG@xeesoxee）

過去韓韶禧也曾只將金髮局部放在髮尾，搭配鬆軟自然的波浪捲度，不僅好看，也更好駕馭！

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧過去就曾在髮尾挑染金髮。（圖／IG@xeesoxee）

令人驚豔的金髮韓星：朴寶英

給人可愛、軟萌印象的朴寶英也染金髮啦！近期飛巴黎出席品牌AMI PARIS 2025秋冬大秀，頭髮內層維持自然黑髮，外層則換上大膽亮麗的金色，給人全新印象、一眼驚艷！

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲朴寶英出席時裝周以金髮亮相。（圖／IG@boyoung0212_official）

這次的金髮造型讓朴寶英給人可愛、乖巧的印象上增添幾分叛逆感，同時依舊清新、甜美，朴寶英的狗狗感氣質真的太強啦。

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲朴寶英金髮造型獲好評。（圖／IG@boyoung0212_official）

令人驚豔的金髮韓星：IU

同樣給人可愛、軟萌的IU，過去推出新專輯時也換上全新淺色金髮造型，展現多元的風貌！極淺、不偏黃的金髮，襯托出IU靈動清爽的氣質與肌膚的白皙！

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

不只長髮，短金髮的IU有精靈感，實在太美，配上藍色變色片，混血清爽感爆棚。

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲IU金髮造型。（圖／IG@dlwlrma）

令人驚豔的金髮韓星：BLACKPINK Rosé

說到令人驚豔的金髮韓星，當然要有Rosé！「金髮」可說是Rosé的人生命定髮色，與其他女星可能活動期間才染髮，Rosé幾乎是一年四季皆以金色頭髮亮相，甚至持續好幾年了。

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲金髮可說是Rosé的人生命定髮色。（圖／IG@roses_are_rosie）

對此，Rosé也曾公開表示自己有容貌焦慮，覺得自身的臉型較長，淺金髮可讓臉型線條變得模糊，使長臉看起來不明顯，因而長時間維持淺金髮，讓人提到金髮就會第一時間想到Rosé，極具標誌性。

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé曾公開有容貌焦慮，因而長時間維持淺金髮。（圖／IG@roses_are_rosie）

令人驚訝的是Rosé雖長時間維持金髮造型，但卻幾乎沒有布丁頭時期，足見其重視程度與補染的頻率有多高，也讓廣大粉絲擔心Rosé的頭皮與身體健康。

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé幾乎整年都維持金髮造型。（圖／IG@roses_are_rosie）

令人驚豔的金髮韓星：BLACKPINK Jennie

Jennie日前無預警推出新歌《ZEN》MV！三分半的時間，造型多變、不停切換，每一套造型都讓人目不轉睛，就連短髮金髮造型Jennie也完美駕馭！同時預吿新專輯《Ruby》將在今年3月7日發布，讓人太期待。

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie完美駕馭短髮金髮造型。（圖／Youtube／Jennie，下同）

不過，過去曾被說過更適合深髮的Jennie，在上一次新歌《Mantra》就以淺金長髮的火辣造型現身，配上魅惑眼神、性感表情，完美駕馭！

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

令人驚豔的金髮韓星：Twice 周子瑜

「台灣女兒」周子瑜也換上金髮造型啦！配上愈加精緻的五官與造型，不只性感，中分的及腰波浪捲髮還多了幾分甜美，讓人忍不住大喊金髮造型的子瑜：「小女孩長大了！」。

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲子瑜也換金髮造型。（圖／IG@thinkaboutzu）

令人驚豔的金髮韓星：Twice Momo

同為Twice成員的Momo，新歌發佈後的短金髮造型讓人大大驚艷！亮麗金髮搭配俐落一刀切、下巴落在長度的短髮，俐落又時尚，同時相當修飾臉型，還襯托出Momo的白皙肌膚，超級亮眼，堪稱人生命定髮。

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Twice Momo的短金髮造型讓人驚艷。（圖／IG@momo）

令人驚豔的金髮韓星：aespa Winter

韓國宇宙女團aespa的Winter再度染金髮啦！Winter日前釋出全新金髮照片，美到網友激動留言：「這是真公主！」甜美可愛的風格配上極短金髮，襯出Winter給人的憐愛感，還讓膚色變得更加白皙、乾淨，真心太美！

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Winter極短金髮造型。（圖／IG@imwinter）

對比上一款偏暖的香檳金短髮，過去Winter也曾染過偏冷調的淺金色，配上波浪捲度，綁起包包頭，實在太可愛！

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Winter也曾染過偏冷調的淺金色。（圖／IG@imwinter）

令人驚豔的金髮韓星：IVE 張員瑛

終於等到張員瑛再染金髮！天生偶像張員瑛過去曾在專輯《I'VE MINE》的概念照中換上了金髮造型，由於過去總以黑色或棕色髮色現身，因此此次突破的髮色也引起粉絲熱議！

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛再染金髮。（圖／IG@for_everyoung10）

而近日張員瑛在品牌代言照中再度換上金髮，並搭配公主切髮型，完美神顏配上仙氣滿滿的金髮，真的會讓人忍不住要喊張員瑛一聲「女神」。

▲韓星金髮 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛金髮搭配公主切髮型。（圖／IG@for_everyoung10）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 染髮, 金髮

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