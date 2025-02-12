IKEA草莓霜淇淋登場　加碼「草莓沙拉」太澎湃

記者蔡惠如／綜合報導

春季限定草莓美食紛紛登場，IKEA首度嘗試將草莓融入鹹食料理，推出清新的草莓菲達起司沙拉；亞尼克則以多款草莓生乳捲搶攻甜點市場；日本紅帽子更延續MEISTER工藝，推出草莓焦糖可可夾心餅乾，草莓控準備掃貨！

▲IKEA草莓霜淇淋售價20元，草莓菲達起司沙拉售價149元。（圖／各業者）

IKEA今年首度跨足鹹食草莓料理，推出「草莓菲達起司沙拉」，以四種生菜為基底，搭配菲達起司與新鮮草莓，並以香脆核桃點綴，呈現出清爽與濃郁兼具的美味。

甜點系列則有口感輕盈的「草莓杯子蛋糕」，內餡添入滑順草莓奶霜，搭配新鮮草莓片。美食小站主打的「草莓霜淇淋」也強勢回歸，以草莓與切達起司的獨特組合，創造出層次分明的風味。另外還有以愛心造型呈現的「草莓鬆餅」，搭配草莓抹醬，為情人節增添甜蜜氣氛。

亞尼克則主打多款草莓系列甜點，其中「鮮莓雪天使生乳捲」以池上米穀粉製成的天使蛋糕為基底，捨棄蛋黃與奶油，帶來輕盈純淨的口感。「粉莓好黑酷曲」則結合OREO風味與草莓覆盆子奶霜，呈現出獨特的黑色與粉色對比。「草莓凍生乳捲」則採用昭和專用麵粉製作的泡芙蛋糕，搭配北海道奶霜與草莓凍，口感層次豐富。品牌同時推出會員首購禮活動，2／17起會員首次消費即可獲得「宇治抹茶泡芙」一顆。

來自日本的紅帽子品牌，由首位獲得德國MEISTER認證的樋口大師操刀，推出全新「1st MEISTER」草莓焦糖可可夾心餅乾。產品特別選用栃乙女草莓製作，草莓果汁含量高達11.4%，搭配北海道奶油及十勝鮮奶油等頂級原料，以細膩工藝呈現出層次豐富的味覺體驗。產品採用獨立包裝，12入裝售價1,200元。

Cheers奇兒思氣泡水因應草莓季，也推出季節限定「草莓氣泡水」，粉色瓶身搭配原寸大小的草莓圖案，充滿情人節的氛圍，口感有淡淡的玫瑰香氣，加入玫瑰果露就能變成「玫瑰草莓氣泡飲」，偏愛清新的口感可加入草莓果泥、薄荷葉，就能調製出清爽的「草莓薄荷氣泡飲」，成為情人節的最佳調飲。