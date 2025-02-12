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女生們快筆記！「5種食材」幫助舒緩生理期不適

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▲▼「5種食材」幫助舒緩生理期不適 。（圖／Unsplash）

▲黑巧克力可幫助減少經期不適。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女生的生理期總讓人焦躁不安，大部分的女生都會有生理期腹部不適、疲憊或情緒起伏大的問題，營養師余朱青分享，除了保持良好作息以外，透過飲食調理也能讓生理期更舒適，點名5大舒緩食材，現在趕快記下來。

#黑巧克力→補充鎂，穩定情緒

黑巧克力富含鎂，有助於放鬆肌肉、減少經期不適，還能幫助穩定心情，此外，黑巧克力也富含可可多酚，能促進腦內啡與血清素分泌，讓心情更愉快，營養師建議挑選可可含量70% 以上、少糖少加工的黑巧克力，效果更好。

#紅糖→補充能量，幫助暖身

紅糖含有鐵、鈣、鉀，在生理期間能適量補充能量，同時能促進血液循環，有助於減少手腳冰冷，製成溫熱的紅糖薑茶能讓身體更暖和，不過提醒紅糖仍屬於糖類，適量攝取即可。

▲▼「5種食材」幫助舒緩生理期不適 。（圖／Unsplash）

#薑茶→促進血液循環，驅寒暖宮

薑含有薑辣素 ，能促進血液循環、幫助身體產熱，對於手腳冰冷、經期腹部悶痛的女性來說，是很好的暖宮食材，但若你有胃潰瘍或是胃食道逆流的話，記得避免空腹飲用。

#枸杞→富含抗氧化物，有助維持能量

枸杞含有豐富的多酚、葉黃素、β-胡蘿蔔素和、鐵質，具有抗氧化作用，幫助身體維持良好代謝，緩解疲勞。營養師建議泡茶和煮湯或搭配紅棗一起食用，效果更好。

▲▼「5種食材」幫助舒緩生理期不適 。（圖／Unsplash）

#紅棗→補鐵養血，維持好氣色

紅棗含有鐵、葉酸、維生素 C，有助於紅血球生成，幫助補充生理期流失的養分，搭配枸杞、紅糖或薑片泡茶飲用，可以幫助身體保持溫暖、減少疲勞感，營養師提醒因紅棗的糖分較高，記得適量攝取就好。

關鍵字：

生理期, 飲食, 女性健康, 營養師, 舒緩

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