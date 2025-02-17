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伊能靜喊話女生：好的愛情像一首華爾滋　有前有後、互相配合

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▲▼伊能靜愛情箴言。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

▲56歲伊能靜把自己活成一朵花。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

伊能靜二婚後幸福美滿，常在社群軟體分享如何經營兩性關係，引起不少網友共鳴，日前她分享給單身姊妹的一些建議，字字真心，教你先愛自己再愛別人，當你全然擁抱自己，就會吸引到屬於你的愛。

#健康的愛從坦承開始

很多人開始一段關係時，心中有很多話卻不敢說出口，伊能靜提醒，這種害怕在進入更深層的親密關係後，會變成不對等的強弱關係，她強調健康的愛一定是從坦承開始，感情就像翹翹板，也許有起起落落，但始終是相互配合的。

▲▼伊能靜愛情箴言。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

#不重複家庭的故事

很多網友分享，因為父母的過去給自己帶來陰影，使得自己不敢愛也不會愛，伊能靜認為，他們的故事是他們的，而你的劇本應該由自己創作，不該把人生活成一個演不完的悲情劇，你可以跳脫劇本，搭建自己的場景，不再配合舊有的故事。

#接納自己再開始

別著急去開始一段感情，你得先學會愛自己，愛自己就從接納自己開始，接納自己需要愛、渴望愛，微笑面對自己的情緒，然後把這份想愛人的感覺放回自己身上，你可以跟自己約會、帶自己看風景、陪伴自己充實內在，當你已全然擁抱自己，自然就會吸引到你的愛。

▲▼伊能靜愛情箴言。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

#好的感情是一首華爾滋

跟一個人生活總會有喜有悲，兩個完全不同的人相處，肯定一定會有摩擦，但重要的是表達的態度，是口出惡言還是好好表達需求？別要求對方什麼都要按照你的方法來，兩人應該像跳華爾滋，有前有後、互相配合。

#絕不消耗自己

你這麼愛自己又如此清醒，如果遇到那些會讓你呼吸困難、以淚洗面，天天讓你傷心落淚的人，就趕緊離開吧！如果已經在婚姻裡，暫時無法抽身，那就先過好自己，唯有經濟獨立才能隨時退場，別為了不甘心而繼續糾纏，任何事情都不該耗損自己，你可是天下獨一無二的珍寶喔！

關鍵字：

伊能靜, 愛情, 感情, 心法, 坦誠

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