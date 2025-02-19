《童話故事下集》劉以豪年紀驚呆網友！演活媽寶男　私下保養細節更多

▲劉以豪。（圖／取自ryu19860812 IG）

圖文／CTWANT

《童話故事下集》開播後吸引網路無數討論，尤其是在劇中突破以往角色風格的劉以豪，這次詮釋「媽寶男曾學友」被稱讚演技相當細膩，讓人看到「整肚子火都牙起來」，可見角色氛圍營造十分成功。

▲劉以豪在《童話故事下集》飾演媽寶男。（圖／取自ryu19860812 IG）



不過《童話故事下集》在Netflix上線後意外在小紅書引發中國網友討論，還被劉以豪嚇呆「居然今年已經要39歲了？」、「少年感超強以為才20幾歲」、「台灣男生是不是比較會保養？」，還有人提到說許光漢跟劉以豪都是陽光又少年感超強的類型，很多人也紛紛入坑劉以豪，熱心台灣網友就推薦可以去看2019年與郭雪芙主演的電視劇《我們不能是朋友》以及與韓國演員李昇基共同出演Netflix製作的綜藝節目《Twogether》，完全是不同魅力的展現。

▲劉以豪真實年紀引網友討論。（圖／取自ryu19860812 IG）

接著就來分享今年8月即將迎來39歲生日的劉以豪平時都是如何保養皮膚的？首先他一定會卸妝與做好清潔，接著就是一般保養步驟不過他會特別注重眼睛，因為愛笑的他怕會有魚尾紋、細紋因此會特別加強眼周保養。

▲劉以豪即將迎來39歲生日。（圖／取自ryu19860812 IG）



劉以豪是模特兒出道因此對於身材管理也很有自己一套方法，例如他就提到自己會多喝水、少喝飲料連油炸食物也很少吃，盡量都是找原型食物來吃。再加上每週會去健身房運動重訓，再搭配像是跑步、游泳、打籃球等耗氧運動來維持健美身材。

▲劉以豪每周會去健身房運動。（圖／取自 ryu19860812 IG）

劉以豪曾分享自己在工作前一定會先敷面膜，讓肌膚補充水分這樣上鏡頭狀態會比較好，如果在家裡的話有空會在泡澡時順便敷面膜。他也曾因拍戲被提醒嘴唇很乾所以開始會注重唇部保養，可以說是保養達人等級，難怪劉以豪在鏡頭前看起來狀態超好。

▲劉以豪的保養是達人等級。（圖／取自ryu19860812 IG）



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