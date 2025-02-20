Jisoo新歌造型變性感特務！齊瀏海搭暗黑妝容、換上白襯衫又超甜美

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK 成員Jisoo全新迷你專輯《Amortage》中的主打歌〈Earthquake〉上線，3天就打破2千萬次觀看，可見高人氣，而在MV中Jisoo化身女特務，換上多套養眼造型，無論是OL白襯衫風格或是火辣西裝短裙，百變擄獲歌迷。





▲Jisoo這次詮釋了少見的辦公室OL造型，換上白襯衫搭配領結，上頭點綴了DIOR logo以及星星元素。（圖／翻攝自IG）





▲ Jisoo換上小眾品牌 Lado Bokuchava 2024 Resort 度假系列穿孔西裝。（圖／翻攝自IG）

Jisoo這次詮釋了少見的辦公室OL造型，換上白襯衫搭配領結，上頭點綴了DIOR logo以及星星元素，配上她一頭波浪捲髮以及黑框眼鏡，顯得可愛又迷人。而當中最顛覆 Jisoo仙氣風格就是一套穿孔西裝，來自小眾品牌 Lado Bokuchava 2024 Resort 度假系列，鮮明的圓孔覆蓋俐落外套，短版上衣和迷你裙的火辣比例更顯纖腰長腿， Jisoo以暗黑妝容、深色唇膏呼應造型，搭配上具有殺氣的齊瀏海，簡直讓人一眼認不出。

另一套Dolce & Gabbana 黑色短版西裝、Vivienne Westwood 土星環配件的搶眼組合，也讓人印象深刻。此外，Jisoo 還換上背心以及閃鑽領帶，以Cartier腕錶與 LOVE 系列手環疊搭，同時將美照發佈在社群上，引來許多歌迷大讚迷人神顏。