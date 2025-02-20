fb ig video ETtoday search mobile

Jisoo新歌造型變性感特務！齊瀏海搭暗黑妝容、換上白襯衫又超甜美

>

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK 成員Jisoo全新迷你專輯《Amortage》中的主打歌〈Earthquake〉上線，3天就打破2千萬次觀看，可見高人氣，而在MV中Jisoo化身女特務，換上多套養眼造型，無論是OL白襯衫風格或是火辣西裝短裙，百變擄獲歌迷。

▲▼Jisoo。（圖／翻攝自IG）

▲▼Jisoo。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo這次詮釋了少見的辦公室OL造型，換上白襯衫搭配領結，上頭點綴了DIOR logo以及星星元素。（圖／翻攝自IG）

▲▼Jisoo。（圖／翻攝自IG）

▲ Jisoo換上小眾品牌 Lado Bokuchava 2024 Resort 度假系列穿孔西裝。（圖／翻攝自IG）

Jisoo這次詮釋了少見的辦公室OL造型，換上白襯衫搭配領結，上頭點綴了DIOR logo以及星星元素，配上她一頭波浪捲髮以及黑框眼鏡，顯得可愛又迷人。而當中最顛覆 Jisoo仙氣風格就是一套穿孔西裝，來自小眾品牌 Lado Bokuchava 2024 Resort 度假系列，鮮明的圓孔覆蓋俐落外套，短版上衣和迷你裙的火辣比例更顯纖腰長腿， Jisoo以暗黑妝容、深色唇膏呼應造型，搭配上具有殺氣的齊瀏海，簡直讓人一眼認不出。

▲▼Jisoo。（圖／翻攝自IG）

另一套Dolce & Gabbana 黑色短版西裝、Vivienne Westwood 土星環配件的搶眼組合，也讓人印象深刻。此外，Jisoo 還換上背心以及閃鑽領帶，以Cartier腕錶與 LOVE 系列手環疊搭，同時將美照發佈在社群上，引來許多歌迷大讚迷人神顏。

關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, 迷你專輯, 造型, Earthquake

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

想睡卻睡不著？「5個方法」讓你快速入睡、一覺到天亮

想睡卻睡不著？「5個方法」讓你快速入睡、一覺到天亮

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

無印良品「前開式旅行箱」新登場　熱賣香氛機變檯燈

無印良品「前開式旅行箱」新登場　熱賣香氛機變檯燈

台灣無印良品開賣系統廚具　施工、設計全包最快6月買得到 容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然 4大「地雷室友」行為你遇過幾個？總是不丟垃圾只會等別人來收拾 愛吃炸物要注意！營養師曝雞排「5大健康危害」 貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓 TWICE Sana超仙「蝴蝶結髮飾」化身人間Prada！機場穿搭露長腿電翻網 鬼鬼升格當媽送自己大禮　戴培育鑽石秀獨立自信美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面