Jennie愛牌小眾絲綢包hai在台開賣！超夢幻立體玫瑰、限定鮮綠色報到

記者鮑璿安 ／台北報導

韓團Blackpink成員Jennie無論是私服或是舞台造型都是大家矚目的焦點，而她雖然身為「人間香奈兒」，卻也經常以小眾單品進行混搭，展現她獨特的個人品味，而她同款絲綢小包現在在台灣也能夠買到！





▲Jennie日前在私服造型中穿上一件拼接背心搭配小包，這款包來自倫敦小眾設計師品牌 hai 。（圖／品牌提供）

Jennie日前在私服造型中穿上一件拼接背心搭配小包，小巧外型和質感風格非常吸睛，這款包來自倫敦小眾設計師品牌 hai，品牌作品運用天鵝絨、荷葉邊和珍珠等細節，賦予女性柔美氛圍，以飽色彩系與方格紋設計注入人氣手袋成為代表作，價格落在4千至5千台幣上下。

現在在台灣也能夠輕鬆入手Jennie愛牌了，hai 正式進駐台灣選品品牌THE SPAACE，也特別推出專屬獨家限定配色「綠色拼接格子」 ，格紋絲質手袋點綴上鮮明色彩，超適合春夏時節進行點綴。另外也有立體花瓣設計的Thea 玫瑰絲質手袋、素面配色的Little Silk Bag 絲質手袋，以及Vera 格紋絲質手袋提供挑選。





▲韓韶禧為CHARLES & KEITH（小CK）拍攝全新形象照 。（圖／品牌提供）

同時，韓韶禧為CHARLES & KEITH（小CK）拍攝全新形象照 ，身穿修身剪裁灰色短版針織外套配上金屬釦飾與毛絨材質的高腰短裙，而她腳踩Loren 露趾網眼長靴，十分修飾腿部線條，從頭到腳都十分吸睛。全黑造型之中，亮點在於一次背上三種不同尺寸的Andromeda包款，呼應時下多包疊搭的風格。

▲Andromeda 信封迷你包NT$1,090；大托特包NT$3,490。（圖／品牌提供）