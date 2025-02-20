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陳意涵曝婚姻保鮮秘訣　柯佳嬿、劉以豪逛Loro Piana喊「穿搭是我的菜」

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記者鮑璿安／台北報導

Loro Piana於台北Bellavita寶麗廣塲開設100 Years期間限定店，藝人陳意涵、柯佳嬿、劉以豪都受邀出席開幕盛會，演繹品牌經典的靜奢風格，許久未現身的陳意涵自嘲自己平時隱居在山裡，不聞窗外事，難得來台北就覺得好繁華。而情人節剛過，她也聊到自己的的婚姻保鮮秘訣，表示靠著「換髮型」來創造新鮮感。

▲▼Loro Piana 100 Years期間限定店開幕記者會-陳意涵。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳意涵這次詮釋Traveller外套，她認為單品的名字就和自己的個性非常相似。（圖／記者周宸亘攝）

陳意涵這次詮釋Traveller外套，她認為單品的名字就和自己的個性非常相似，「外套跟我生活的理念很相似，就是探索各種可能，而且還可以收納放在包裡，又能夠防風、防雨，不管什麼季節場合都非常優雅高貴」。陳意涵和導演老公許富翔結婚7年，聊起自己的的婚姻秘訣，她搞笑說，應該是不斷創造新鮮感，就像自己拍戲的時候一直換新髮型，老公看見會開心稱讚「我有新老婆了」。

▲▼Loro Piana 100 Years期間限定店開幕記者會-柯佳嬿。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Loro Piana 100 Years期間限定店開幕記者會-劉以豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯佳嬿、劉以豪在《童話故事下集》中的演出引發討論。（圖／記者周宸亘攝）

柯佳嬿、劉以豪在《童話故事下集》中的演出引發討論，這次兩人打扮與戲中截然不同，柯佳嬿身著Spagna外套靈感來自西班牙軍官制服，她很喜歡品牌用一種現代風格重新詮釋傳統剪裁，劉以豪則以Polo衫和白色長褲搭出紳士風格，直言「今天穿搭是我的菜」。對於新作受到廣大迴響，劉以豪也不忘替劇中角色「曾學友」說話，「謝謝大家喜歡《童話故事下集》， 他（曾學友）其實還有默默努力的地方，可惡也有可愛的地方」。而柯佳嬿則透露老公坤達也一同陪看戲劇，還會默默笑出來，可能是男性觀眾有的共鳴之處。

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲ Loro Piana 100 Years期間限定店僅於全球重要城市巡迴開設，台北位列首波城市之一，2月20日至3月9日。（圖／品牌提供）

此次100 Years期間限定店僅於全球重要城市巡迴開設，台北位列首波城市之一，期間限定店彰顯品牌悠久的歷史軌跡，四周牆面垂掛黑白照片與經典宣傳廣告，走進店內能看到標誌性的靜奢風美學，包括由拉絲刷紋、天然、香檳色或Kummel飾面橡木製作的地板與結構。而本季持續以舒適百搭的穿搭為主軸，經典外套靈感來自品牌帆船、騎馬、骨董車、滑雪等運動與生活方式的熱情，加入了更靈活的抽繩元素，可以懸掛鑰匙，將細節藏身於內斂之中。
 

與此同時，本季Prada以「Infinite Present」為主題，藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝，運用看似衝突感的搭配組合，點燃大家對於時尚的渴望，模特兒佩戴誇張面具、護目鏡，無不讓人聯想到超級英雄的場景。而包款配件則以品牌擅長的幾何美學進行深入探討，像是Buckle系列手袋出現了水桶包款式，而皮帶可以隨心拆卸甚至是縮緊呈現不同廓形，另也有細長手柄的撞色保齡球袋以及Soft lux皮革立方包，都是值得關注的焦點。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

柯佳嬿, 劉以豪, 陳意涵, Loro Piana

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