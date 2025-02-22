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關於出軌「4大真相」　劈腿的人為什麼過得比我好？

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星座,占卜,個性,。（圖／IG）

▲關於出軌「4大真相」。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／台北報導

出軌的人理應受到懲罰，但是很多時候，卻是我們自己在懲罰自己，醒醒吧，愛情中沒有什麼先來後到，還深愛的人往往是最吃虧的那個，我們都應該對自己好一點，放下不對的人，才是對他最好的懲罰。以下四個關於出軌的真相，或許讓人非常有感。

出軌的人比你更快樂

當感情中出現第三者，也就代表這份愛情被別人分走了，而不公平的是，出軌的人或許比你更快樂，他轉身離開了，而你還停留原地。其實那份感情並不是你還愛著他，那只是你的不甘心而已，而你真正放不下的是兩個人以往的回憶，試著告訴自己，現在這個他已經不是當初你愛的那個他了。放下吧，放過自己，也放過你們。

不要想著報復，過得好就是對他最大的懲罰

每個被劈腿、被出軌的人剛開始的想法就是憤怒，轉而想報復，或者隨便尋找下一個對象來填補自己的空虛。其實我們為什麼要為了這樣的人耽誤自己的時間，更不要因為不好的人而去將就，這樣只會讓你再遇到下一個不好的人。所以抬起頭來生活吧，我們都值得好好愛自己，感情的路上，本來就是獨立的個體，永遠不會離開的人，只有我們自己，調整好狀態，過得好就是對他最大的懲罰。

忘不了他？其實他早就離開你了

每個提分手的人想必都在心中盤算了很久吧，所以在他們提分手的當下，那才是他們真正解脫的開始，而我們卻還放不下，看著對方過得比自己更好，這樣真的是我們想要的嗎？對自己狠一點吧，不該看的、不該想的都不要去做，給自己一個期限，慢慢走出來，過得比他更好。最後兩個人分開了，也不要再看他的背影原地停留，寧願同時轉身，別當最後才走的那個人。

我該原諒他嗎？

這應該是每個遭遇出軌的人都有過的世紀難題，或許你自己才知道他到底是不是真心，當然，也只有你自己能選擇要不要再給他一次可能被傷害的機會。為什麼願意原諒他呢？真的是你還愛他嗎，還是你的不甘心而已？走出這個圈子，或許你能遇到更好的人，有時候瀟灑的走掉，比三人苦苦糾纏來得快樂。

關鍵字：

愛情, 懲罰, 出軌, 原諒, 分手

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