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不吃早餐會變瘦？不吃早餐小心體重增加、腸胃不適跟著來

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▲▼不吃早餐危害。（圖／Unsplash）

▲不吃早餐對身體危害比想像多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

許多人誤以為不吃早餐可以減少熱量攝取，幫助減肥，但事實正好相反。不吃早餐會讓身體進入「飢餓模式」，新陳代謝率下降，身體為了儲存能量，會減少熱量消耗，甚至增加脂肪囤積。此外，不吃早餐的人到了午餐時容易感到極度飢餓，進而暴飲暴食，攝取過量的熱量，導致體重增加。因此，規律攝取營養均衡的早餐，反而有助於控制體重並促進脂肪燃燒。

#影響新陳代謝，導致體重增加

許多人誤以為不吃早餐可以減少熱量攝取，幫助減肥，但事實正好相反。不吃早餐會讓身體進入「飢餓模式」，新陳代謝率下降，身體為了儲存能量，會減少熱量消耗，甚至增加脂肪囤積。此外，不吃早餐的人到了午餐時容易感到極度飢餓，進而暴飲暴食，攝取過量的熱量，導致體重增加。因此，規律攝取營養均衡的早餐，反而有助於控制體重並促進脂肪燃燒。
 

▲▼不吃早餐危害。（圖／Unsplash）

#影響腦部功能與專注力

早餐能為大腦提供所需的葡萄糖，維持正常的認知功能和專注力。如果長時間不吃早餐，血糖水平會過低，使人感到頭暈、疲憊，甚至無法集中注意力。研究顯示，學生和上班族如果不吃早餐，在學習與工作表現上會較差，因為大腦缺乏能量支持，影響記憶力與決策能力。因此，早餐應該包含適量的碳水化合物、蛋白質和健康脂肪，以確保大腦運作順暢。

#增加腸胃疾病風險

不吃早餐會讓胃部長時間處於空腹狀態，胃酸仍然會分泌，但沒有食物中和，可能會刺激胃壁，導致胃痛、胃炎，甚至增加胃潰瘍的風險。此外，長期不吃早餐可能會影響腸道蠕動，導致便秘或消化不良。因此，適時吃早餐不僅能保護腸胃，還能促進腸道健康，減少消化系統疾病的發生。

關鍵字：

健康, 減肥, 飲食, 新陳代謝, 早餐

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