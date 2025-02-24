「甜茶」粉紅裝被評「青少年」　露卡地亞粉紅錶洩巨星身分

▲「甜茶」提摩西夏勒梅近日忙於宣傳電影《巴布狄倫：搖滾詩人》，每套造型都成為話題。（圖／翻攝tchalamet IG）

記者陳雅韻／台北報導

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以電影《巴布狄倫：搖滾詩人》獲第31屆美國演員工會獎最佳男主角獎，29歲的他成為該獎史上最年輕的影帝，究竟台灣時間3日登場的奧斯卡能否再下一城，令人好奇。不可否認的是他魅力十足，近日宣傳新作每一套造型都引人矚目，日前全套粉紅裝亮相被評為「15歲青少年」，配上卡地亞（Cartier）粉紅錶展現自信風采。

▲提摩西夏勒梅整套粉紅裝與鞋子都出自Chrome Hearts。（圖／翻攝tchalamet IG）

提摩西夏勒梅愛情與事業兩得意，與富豪女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）不時公開放閃，新作《巴布狄倫：搖滾詩人》也表現亮眼，問鼎奧斯卡影帝寶座，氣勢如虹的他也備受時尚圈寵愛，成為卡地亞品牌大使外，也是香奈兒男性香水BLEU DE CHANEL廣告主角。

▲提摩西夏勒梅搭配卡地亞粉紅色的Ballon Bleu de Cartier腕錶。（圖／翻攝tchalamet IG）





▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier 36mm自動錶。（圖／卡地亞提供）

身為潮流指標人物，提摩西夏勒梅不走乖乖牌或紳士正裝路線，大膽挑戰亮色穿搭，日前穿高端銀飾品牌Chrome Hearts全套粉紅裝與鞋子宣傳電影，還故意脫下外套秀坦克背心，手腕上卡地亞粉紅色面盤與皮錶帶的Ballon Bleu de Cartier自動錶也跟著搶鏡，顛覆錶款的性別界線，戴出個人風格。

▲提摩西夏勒梅擔任香奈兒BLEU DE CHANEL香水廣告男主角。（圖／翻攝chanel IG）

