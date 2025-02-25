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BIGBANG太陽精壯身材讓粉絲眼冒愛心　絕配TAG Heuer賽車錶

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▲▼ GD,太陽 。（圖／翻攝IG）

▲太陽佩戴 TAG Heuer Formula 1計時腕錶賽車紅款登上南韓版《GQ》封面。（圖／翻攝__youngbae__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BIGBANG出身的歌手TAEYANG太陽，近日登上時尚雜誌《GQ 》南韓版三月號封面，大秀健身有成的好身材，露出結實肌肉線條手臂再戴上TAG Heuer（泰格豪雅）運動風格錶款，讓人頓時眼睛不知該看哪，粉絲送上愛心與冒火符號，感謝歐巴放福利了。

▲▼ GD,太陽 。（圖／翻攝IG）

▲TAG Heuer Formula 1 計時腕錶賽車紅款，161,500元。

太陽此次登上《GQ 》，無論封面或內頁畫面都展現強大的時尚氣場，其中一張封面穿著黑色無袖衣，展現精壯的手臂線條，並戴上融入賽車魂的TAG Heuer Formula 1 計時腕錶賽車紅色款，黑紅配色充滿戲劇張力，更令粉絲驚喜的是內頁他只圍了圍巾，加碼秀線條分明的胸肌與腹肌，足見他維持巔峰狀態的努力。此外，他也變換皮革風衣、白色西裝等多套造型，與TAG Heuer Monaco 鏤空計時腕錶粉紅款、Carrera計時腕錶黑曜紫款等錶款完美搭配。

▲▼ GD,太陽 。（圖／翻攝IG）

▲太陽大秀精壯身材。（圖／翻攝__youngbae__IG）

▲▼ GD,太陽 。（圖／翻攝IG）

▲太陽戴上TAG Heuer霸氣的Monaco系列計時碼錶。（圖／翻攝__youngbae__IG）

BIGBANG另一時尚指標人物是隊長G-Dragon權志龍（GD），去年他正是回歸，每次亮相的造型都引爆話題，包括綁著頭巾如「開喜婆婆」造型配香奈兒（CHANEL）服裝、薄荷綠髮色、戴多個大寶石戒指等，高調又繽紛的穿搭，讓粉絲讚嘆唯有GD能駕馭了。

▲▼ GD,太陽 。（圖／翻攝IG）

▲GD是香奈兒大秀常客。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

▲▼ GD,太陽 。（圖／翻攝IG）

▲GD綁頭巾配香奈兒服裝造型引爆話題，登上韓版《VOGUE》。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

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關鍵字：

BIGBANG, 太陽, GD

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