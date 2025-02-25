瑞典訂製牌打造35萬Apple Watch奢華錶殼　台灣客超捧場

▲Golden Concept採用Crown系列殼形，推出了玫瑰金色台灣限定錶，27,800元。（圖／Golden Concept提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以打造奢華手機殼起家的瑞典品牌Golden Concept，在新冠疫情期間因創辦人Puia Shamsossadati運動時的一個念頭，轉而投入設計Apple Watch錶殼與錶帶，創新且潮流設計深受全球名人追捧，包括葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、巴西足球名將內馬爾（Neymar Jr）、美國名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner）都是擁護者，台灣消費者的實力也不容小覷，要價近35萬元、鑲嵌3,066顆莫桑石的Royal Iced錶殼與鍊帶，全球限量9件而台灣就賣出2件。





▲Golden Concept與法國潮牌BLVCK合作打造Racing Sport透明版聯名款錶殼與錶帶，限量249件。

在Golden Concept登台歡慶3周年之際，品牌特別為台灣市場打造限量12件的玫瑰金色版本，採用Crown系列殼形搭配同色鍊帶，並附贈黑色橡膠錶帶讓Apple Watch錶主換新裝，而品牌跨界聯名之作更搶手，與黑色美學著稱的法國潮牌BLVCK聯名系列一推出即被搶購一空。





▲Golden Concept為超級VIP訂製的華麗款，鑲嵌了3,066 顆手工密鑲莫桑石，約35萬元。

除了為Apple Watch錶主創作時髦錶殼與錶帶，Golden Concept自去年起也展現製錶企圖心，發表瑞典設計、瑞士製造的首款自動上鍊機械錶，面盤融入了「GC」LOGO符號，有趣的是錶殼與錶帶依然可與既有的Apple Watch錶殼交換搭配，自由轉換機械錶樣貌，品牌也預告今年將推出一體成形的自動錶，壯大機械錶陣容。





▲Golden Concept慶祝創立10周年，推出首款自動上鍊機械腕錶，68,800元。

愛馬仕（HERMÈS）錶帶與Apple Watch結合之作也備受果粉喜愛，去年秋天亮相的Apple Watch Hermès Series 10 系列配備更纖薄且顯示器更大的銀色鈦金屬錶殼，可搭配Grand H精鋼金屬錶帶、Twill Jump Attelage 絲質織帶錶帶、Torsade運動型絞花針織錶帶或Hapi雙圈小牛皮錶帶；此外，愛馬仕與蘋果公司合作推出了描繪海洋世界的腕錶Apple Watch Hermès Ultra，獨特的Maritime錶盤將Cape Cod 字體與Chaîne d’ancre 圖案相結合，是第一款以數位錶盤取代類比錶盤的 Apple Watch Hermès作品。





▲愛馬仕Apple Watch Hermès Series 10 42 mm鈦金屬錶殼與金色Swift小牛皮雙圈錶帶，52,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）





▲愛馬仕Apple Watch Hermès Ultra 49 mm鈦金屬錶殼搭午夜藍編織尼龍單圈錶帶，47,700元。