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G-SHOCK聯手拉丁天王推潮錶　一錶變出8種組合

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▲▼G-SHOCK,Tiffany 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與南美洲拉丁天王J Balvin聯合推出Ma G-SHOCK DWE-5600JB 腕錶，6,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

哥倫比亞籍的39歲歌手J Balvin，是Billboard音樂獎、美國音樂獎以及拉丁葛萊美獎常勝軍，在IG有多達5020萬粉絲追蹤，是當今演藝圈的拉丁天王，CASIO旗下G-SHOCK相中他的高人氣與影響力，邀他共同設計錶盤飾有西班牙語的聯名錶Ma G-SHOCK DWE-5600JB，採用黑色與亮眼的黃色，配備可替換的錶帶與錶圈，可變出多達8種組合。

▲▼G-SHOCK,Tiffany 。（圖／公關照）

▲J Balvin戴上與G-SHOCK攜手合作的DWE-5600JB-1腕錶。

此次是G-SHOCK首次與拉丁音樂藝術家合作，設計靈感源自J Balvin令人振奮的表演，為錶款裝飾J Balvin經典閃電圖案與手寫西班牙語功能說明，並以他對親近之人的稱呼「Ma G」為錶款命名，他對成果相當滿意，表示：「我希望打造一款能反映我的音樂與文化，同時也能讓粉絲擁有獨特方式來表現自我的作品。這款腕錶正是如此，其大膽可更換的零件，讓每個人都能打造屬於自己的風格。」

▲▼G-SHOCK,Tiffany 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK DWE-5600JB錶盤飾有西班牙語功能說明。

▲▼G-SHOCK,Tiffany 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK DWE-5600JB採用黑色搭配鮮豔明亮的黃色，可更換錶帶與錶圈達8種設計組合。

J Balvin平日熱愛潮流穿搭，但出席大型典禮仍以正裝搭華麗珠寶、名錶為主。日前他以第六張專輯《Rayo》入圍者身分出席葛萊美頒獎典禮，他穿Dior黑色正裝，別上Tiffany & Co.標誌性的Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列石上鳥鑽石胸針，鑲嵌美鑽的鳥兒就站在超過17克拉的巨鑽上，耀眼奪目，讓人難以忽視這位拉丁天王的風采。

▲▼G-SHOCK,Tiffany 。（圖／公關照）

▲J Balvin佩戴Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列石上鳥鑽石胸針出席2025葛萊美獎。（圖／Tiffany提供）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Tiffany

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