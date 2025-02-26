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18K金蝴蝶耳環不到萬元入手　AHKAH單邊販售搭配自由度更高

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▲▼ 春季珠寶 。（圖／公關照）

▲AHKAH Papillon brillant系列（由上至下）左耳耳環12,400元，單耳鑽石耳環33,500元，單耳耳環7,700元，鑽戒44,300元，3隻蝴蝶戒31,800元。（圖／AHKAH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入春季，日本輕珠寶品牌AHKAH以珠寶小花園吸睛，將翩翩飛舞的蝴蝶、雅致的花朵作為靈感來源，創作小巧可愛的珠寶，由於穿搭自由的風潮正流行，因此AHKAH旗下蝴蝶造型的Papillon brillant耳環多採單邊販售，款式包括不到萬元便能入手的18K金蝴蝶、點綴小鑽或華麗版的全鑲鑽耳環，可只戴單邊或隨心組合配搭，戴出個人風格。

▲▼ 春季珠寶 。（圖／公關照）

▲AHKAH Papillon brillant蝴蝶造型鑽石項鍊（左）39,200元，3隻蝴蝶項鍊19,500元。

除了Papillon brillant 系列3D立體蝴蝶珠寶呼應春季氛圍，AHKAH也以18K金打造甜美花朵造型的fleur brillant系列，大小不一的花朵錯落排列並於其間點綴小鑽，流露活潑動感氣息；品牌同時推出單朵小花fleur blanche項鍊，其名稱代表法語的小白花，鑲滿美鑽璀璨耀眼。

▲▼ 春季珠寶 。（圖／公關照）

▲AHKAH fleur brillant 18K黃金鑽石項鍊，21,100元。

▲▼ 春季珠寶 。（圖／公關照）

▲AHKAH fleur blanche 18K黃金鑽石項鍊，74,800元。

TASAKI chants系列則以鑲鑽的18K白金或櫻花金，勾勒出花瓣輪廓，再點綴一顆阿古屋珍珠，宛如綻放的花朵，優雅迷人，款式包括項鍊、戒指與耳環，款款都是日常容易搭配之作。

▲▼ 春季珠寶 。（圖／公關照）

▲TASAKI chants 18K白金系列項鍊（左起）159,000元，戒指162,000元，耳環191,000元。（圖／TASAKI提供）

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關鍵字：

AHKAH, TASAKI

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