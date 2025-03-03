「9034」現象改變價值觀　八年級生及時行樂成趨勢

文／人物誌

你有聽過「9034」現象嗎？資策會產業情報研究所（MIC）、工研院產經研究中心（IEK）、中華經濟研究院及台灣經濟研究院等四大智庫在2015年聯合發表的《2025台灣大未來：從世界趨勢看見台灣機會》一書中提出的2025年八個全球趨勢，便有談論到此現象。

「9034」現象是指以生育率來推估，1990年以後出生的女性（八年級世代），恐怕將有三成沒子女（包括不婚或已婚不生），四成沒有孫子女。而這場缺子少孫風潮，將沒了養兒重擔，使人們的價值觀有所改變，無怪乎近幾年人們的生活哲學也越來越趨向「及時行樂」。

▲毛小孩經濟是台灣下個兆元產業。（圖／pexels，下同）

趨勢1.毛小孩經濟，來自汪喵星球的家人

走在路上，常常會誤以為人們推著的是嬰兒車，結果定晴一看，才發現推車上的是寵物而非嬰兒；又或是被人抱著的狗狗，打扮地漂漂亮亮，還聞得到些許香味；甚至也有許多人像記錄小孩成長般地創建毛小孩社群帳號，分享與牠們的生活點滴。

這幾年台灣少子高齡化的問題屢被提起，而在此社會趨勢發展下，老人也將迎來自養時代。現代很多年輕人選擇不婚不生，因為「9034」現象，不少人把對子女的重心轉移到寵物身上，把這些汪喵星球來的毛小孩視如己出般呵護、照顧，也因為牠們的陪伴，生活不再寂寞無聊。

人們對於寵物的花錢不手軟，而使毛小孩經濟蓬勃發展，也延伸出許多工作機會如寵物保險、寵物美容、寵物醫療、寵物國旅、寵物臨終送行，甚至寵物溝通等。而據內政部與農委會統計推估，若毛孩數量以10％成長，到了2040年，寵物市場年產值將達580億元，是台灣下個兆元產業。

趨勢2.「舒活」術，把錢變成喜歡的樣子

在TikTok掀起熱烈討論的「舒活」（softliving），不同於先前的「安靜離職」模式那般消極，而是積極主動地平衡生活與工作，不再過度努力把存退休金視為主要目標，更注重當下生活與個人成長。這樣的趨勢在後疫情時代又更加顯化。

舒活可說是奮鬥文化與安靜離職的折衷之道，不因過度競爭而焦慮，也不全然放棄生活品質和逃避壓力，而是盡可能將工作壓力最小化、生活快樂最大化。不過，舒活也有分派別，有些人著重物質上的享受，如吃高檔美食、度假，以及購買奢侈品等；又有的人是則是往心靈層面尋求自我價值，像學習新事物、健身運動等。

趨勢 3.「推活」潮，年輕世代的心靈居所

日劇、宅文化、偶像文化等，九○年代的日本文化在台灣蔚為風行，許多人都曾是追星一族，而這樣的方式演變成今日的「推活」（推し活，oshikatsu）。推活是2021年的日本新語流行語之一，意思是支持某人或某事的行為，像是日本知名動漫《我推的孩子》、漫改日劇《大叔喜歡可愛小玩意》等都是運用此題材。

現在滿街都可見人們在包包上掛著大大小小的玩偶，甚至還有些是把自己喜愛的東西（如偶像周邊、扭蛋、小型玩偶）一起放入透明小包中，再掛起來。此外，也有許多與圖像IP聯名的商品，像是各家便利商店就推出了各式各樣的療癒小物。對於這樣的趨勢，日本文藝評論家三宅香帆在某次採訪就提到，疫情拉開了人與人之間的距離，而推活則成為年輕世代的心靈居所，更是他們展現自我認同的重要方式。

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