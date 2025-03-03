fb ig video ETtoday search mobile

「9034」現象改變價值觀　八年級生及時行樂成趨勢

>

文／人物誌

你有聽過「9034」現象嗎？資策會產業情報研究所（MIC）、工研院產經研究中心（IEK）、中華經濟研究院及台灣經濟研究院等四大智庫在2015年聯合發表的《2025台灣大未來：從世界趨勢看見台灣機會》一書中提出的2025年八個全球趨勢，便有談論到此現象。

「9034」現象是指以生育率來推估，1990年以後出生的女性（八年級世代），恐怕將有三成沒子女（包括不婚或已婚不生），四成沒有孫子女。而這場缺子少孫風潮，將沒了養兒重擔，使人們的價值觀有所改變，無怪乎近幾年人們的生活哲學也越來越趨向「及時行樂」。

▲毛小孩經濟是台灣下個兆元產業。（圖／pexels，下同）

趨勢1.毛小孩經濟，來自汪喵星球的家人

走在路上，常常會誤以為人們推著的是嬰兒車，結果定晴一看，才發現推車上的是寵物而非嬰兒；又或是被人抱著的狗狗，打扮地漂漂亮亮，還聞得到些許香味；甚至也有許多人像記錄小孩成長般地創建毛小孩社群帳號，分享與牠們的生活點滴。

這幾年台灣少子高齡化的問題屢被提起，而在此社會趨勢發展下，老人也將迎來自養時代。現代很多年輕人選擇不婚不生，因為「9034」現象，不少人把對子女的重心轉移到寵物身上，把這些汪喵星球來的毛小孩視如己出般呵護、照顧，也因為牠們的陪伴，生活不再寂寞無聊。

人們對於寵物的花錢不手軟，而使毛小孩經濟蓬勃發展，也延伸出許多工作機會如寵物保險、寵物美容、寵物醫療、寵物國旅、寵物臨終送行，甚至寵物溝通等。而據內政部與農委會統計推估，若毛孩數量以10％成長，到了2040年，寵物市場年產值將達580億元，是台灣下個兆元產業。

趨勢2.「舒活」術，把錢變成喜歡的樣子

在TikTok掀起熱烈討論的「舒活」（softliving），不同於先前的「安靜離職」模式那般消極，而是積極主動地平衡生活與工作，不再過度努力把存退休金視為主要目標，更注重當下生活與個人成長。這樣的趨勢在後疫情時代又更加顯化。

舒活可說是奮鬥文化與安靜離職的折衷之道，不因過度競爭而焦慮，也不全然放棄生活品質和逃避壓力，而是盡可能將工作壓力最小化、生活快樂最大化。不過，舒活也有分派別，有些人著重物質上的享受，如吃高檔美食、度假，以及購買奢侈品等；又有的人是則是往心靈層面尋求自我價值，像學習新事物、健身運動等。

趨勢 3.「推活」潮，年輕世代的心靈居所

日劇、宅文化、偶像文化等，九○年代的日本文化在台灣蔚為風行，許多人都曾是追星一族，而這樣的方式演變成今日的「推活」（推し活，oshikatsu）。推活是2021年的日本新語流行語之一，意思是支持某人或某事的行為，像是日本知名動漫《我推的孩子》、漫改日劇《大叔喜歡可愛小玩意》等都是運用此題材。

現在滿街都可見人們在包包上掛著大大小小的玩偶，甚至還有些是把自己喜愛的東西（如偶像周邊、扭蛋、小型玩偶）一起放入透明小包中，再掛起來。此外，也有許多與圖像IP聯名的商品，像是各家便利商店就推出了各式各樣的療癒小物。對於這樣的趨勢，日本文藝評論家三宅香帆在某次採訪就提到，疫情拉開了人與人之間的距離，而推活則成為年輕世代的心靈居所，更是他們展現自我認同的重要方式。

延伸閱讀

實際走訪護理之家，原來長照可以這樣做！看見高齡生活的新改變

走過人生崎嶇之路《銀髮川柳》：老人家日常是一道道又暖又地獄的風景

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 9034, 現象, 毛小孩, 推活, 舒活

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人

抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

奧斯卡紅毯／Lisa穿西裝致敬007網友不買單　楊紫瓊藍禮服巧搭珠寶更精緻

奧斯卡紅毯／Lisa穿西裝致敬007網友不買單　楊紫瓊藍禮服巧搭珠寶更精緻

最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電 奧斯卡／Lisa表演服被嫌老氣　開高衩露美腿免陷入「丈母娘裝」 奧斯卡紅毯／「甜茶」熱吻富豪女友　爆乳凱莉珍娜被虧像媽 美周記／Dior、YSL超美精品氣墊　外型讓人一秒淪陷 奧斯卡紅毯／艾瑪史東禮服偷藏反光板超閃　蓋兒加朵大紅裙撞色地毯也不怕 奧斯卡紅毯／黛咪摩爾水晶裝閃爆　亞莉安娜蓬裙創造「社交距離」 2025上半年最值得入手的新香！香奈兒摩登COCO隨行香水、Aesop詠香水

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面