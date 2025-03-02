韓佳人出道前死亡角度照曝光！天然美貌保養技巧公開　餐前一招超簡單

文／美人圈

提到韓國公認的天然美女，韓佳人絕對榜上有名！韓佳人可說是韓國網友心中的頂級、國寶級美女，曾經拿下「第一天然美女」冠軍，也是整形外科醫師最推崇的整形範本，現年43歲的她，美貌依舊，過去因結婚生子息影多年，近期兩個孩子相對長大後，韓佳人開始恢復曝光度，一出現到眾人視線裡，讓人忍不住大讚：「還是很漂亮！這是40歲嗎？」、「她真的有生過小孩嗎？太美了」。

韓佳人「出道前」照片曝光！死亡角度也漂亮

作為韓國國寶級美女，韓佳人「出道前」的照片近期曝光！據悉，當時公司要求韓佳人提供「素顏」、「多角度拍攝」的照片，韓佳人一連給出多個堪稱死亡角度的照片，加上當年的拍照畫素不如現在高，畫面顆粒更為粗糙，可說是完整呈現韓佳人的天然美貌！照片一曝光後，韓國網友大嘆：「天然美女的實力，太可怕了」、「這樣的角度，她居然可以拍得這麼美」、「現在還是一樣美，這才是最誇張的地方！」。

▲韓佳人出道前的照片曝光。（圖／fmkorea、navar）

彩妝師曝光側拍畫面，驚艷眾人！

韓佳人美貌震驚網友的事件不只這樣！2021年，韓佳人彩妝師kilkyungah在個人IG上公開韓佳人工作的側拍照，當時韓佳人已息影多年，多年後的出現狀態依舊完美，皮膚依然緊緻、高挺的鼻樑、優越的側臉都完全沒變，網友直呼：「這是40歲嗎？」狀態依舊宛若少女，看不見歲月的痕跡！

▲韓佳人工作側拍照。（圖／IG@kilkyungah）

韓佳人自稱「膚況不好」，公開素顏美肌！

韓佳人更曾公開自稱「膚況不好」的素顏照！2024年9月，當時42歲的韓佳人在IG公開近況，表明自己的身體與膚況正處於不健康的狀態，因而做了「耳朵針灸療法」。照片一公開，大票粉絲紛紛關心身體，更驚呼「這居然叫膚況不好嗎？」到底韓佳人如何維持天然美貌，一起來看其堅持多年凍齡保養方法！

▲韓佳人曾公開做耳朵針灸療法的照片。（圖／IG@hangaingagari，下同）

韓佳人凍齡保養技巧1.吃原型食物，有特定的早餐菜單

韓佳人的凍齡美貌幾乎可歸功於她的飲食堅持！除了以地瓜取代米飯、吃原型食物、攝取低熱量的海帶外，韓佳人曾透露習慣早上會打一杯紅蘿蔔汁幫助消化也擁有纖維，或是直接吃已煮熟的紅蘿蔔，並使用橄欖油來煎番茄片，透過這樣的乾淨飲食，讓身體好吸收、減少負擔，維持美好狀態。

韓佳人凍齡保養技巧2.餐前要喝水

韓佳人表示，想要同時減肥和保養，「水」絕對是最佳幫手！該方法也是人人可輕鬆做到的，韓佳人也分享自己的喝水時機，起床第一件事就先喝溫開水，在每一次餐前也會先喝水、減緩飢餓感，更會注重每日的喝水量，韓佳人會要求自己每天要喝足2000c.c.，以幫助排毒與循環、維持肌膚彈性與光澤。

韓佳人凍齡保養技巧3.堅決戒掉不吃三種食物

韓佳人對「飲食」的堅持，不單限於特定的早餐類型，更有絕對不吃的食物！韓佳人堅決不吃麵食、速食、甜食，同時會多補充黑豆奶、地瓜與水果，透過養生的飲食習慣，維持凍齡美貌。

韓佳人凍齡保養技巧4.少化妝、充足睡眠

不只食補、吃得乾淨，提到保養祕訣，韓佳人認為，長時間的努力會反應在肌膚狀態上，因此過去受訪就曾直言：「最重要的秘訣就是盡量少化妝跟睡飽！」少化妝能使肌膚更好的呼吸、也省去因卸妝不乾淨而導致的粉刺痘痘困擾，充足的睡眠則是維持身體健康的重要條件，若要細探保養品的使用，韓佳人日常會精選有抗老成分的精華液使用，面臨換季、膚況乾燥不穩定時，則會敷面膜或是勤勞擦乳霜加強保濕。

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