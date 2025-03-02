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天氣轉熱更要喝水！盤點喝水「5大好處」　喝足幫助減緩焦慮

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▲▼喝水5大好處。（圖／Unsplash）

▲喝足水分對健康益處大。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

假日天氣轉熱，喝足水分尤其重要，水是生命之源，佔人體重量的60%至70%，對維持生命運作至關重要。適量的飲水不僅能維持身體機能正常運作，還能促進新陳代謝、幫助排毒、美化肌膚，甚至對減重和維持心理健康都有幫助。

#維持身體機能

人體的血液、細胞及器官都需要水分來運作。水有助於調節體溫，當天氣炎熱或運動時，身體會透過排汗散熱，以防止過熱。此外，水還能幫助運輸氧氣和養分至細胞，並協助消化系統分解食物，使營養更容易被吸收。

#促進新陳代謝與排毒

喝足夠的水能夠提升新陳代謝率，幫助身體燃燒更多熱量。水還能促進腎臟和肝臟的功能，使體內的廢物透過尿液、汗液排出，避免毒素累積，減少罹患腎結石和尿道感染的風險。此外，腸道需要水來軟化糞便，預防便秘問題。

▲▼喝水5大好處。（圖／Unsplash）

#保持皮膚健康

皮膚的含水量會影響其彈性與光澤，缺水會導致乾燥、粗糙、甚至細紋增生。充足的水分能讓皮膚保持水潤，減少暗沉和脫皮問題，同時促進膠原蛋白的合成，使皮膚更加緊緻、有光澤。

#幫助減重

喝水能增加飽足感，減少不必要的熱量攝取，特別是在飯前飲用500毫升的水，有助於降低食慾。此外，水分參與脂肪分解過程，缺水可能會降低身體燃燒脂肪的效率。

#提升專注力與情緒

大腦約有75%由水組成，缺水會影響思考能力，導致注意力下降、記憶力變差，甚至引起頭痛或疲勞。適時補充水分能提升腦部功能，保持清晰的思維，還能穩定情緒，減少焦慮與壓力感。

關鍵字：

健康, 夏日, 喝水, 新陳代謝, 美化

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