《難哄》章若楠清純初戀臉全靠喝出來！4種美顏水、私下保養法公開

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陸劇《難哄》一上線就成為Netflix熱門戲劇節目，也讓女主角章若楠再受矚目，從《你的婚禮》演到《難哄》，被譽為擁有「絕美初戀臉」的她，私下很樂於分享保養秘訣，一起來看看。

早起必喝一杯水，再加一杯美式咖啡幫助臉蛋消腫



章若楠在「小紅書」上經常分享保養秘訣，曾經說過自己早起第一杯就是先喝「一杯溫熱的開水」幫助暖胃，接著就會喝一杯美式咖啡藉此讓臉蛋消腫，之後工作才能更上鏡。

不喝咖啡的人可以改喝「玉米鬚茶」，她還會喝蘋果冬瓜生薑水

她很貼心補充：「如果大家喝美式會心悸什麼的，也可以喝玉米鬚茶。或者是我自己現在也會喝蘋果冬瓜生薑水，是在網上看的，說是可以幫助我們去濕氣呀，大家如果有興趣的話可以嘗試。」

除了四杯美顏水，章若楠也分享了其他的保養秘訣。

早餐一定要吃，靠小米粥暖胃



章若楠提醒：「早餐的部分，可以吃一些粗糧，像是小米粥什麼的幫助暖暖胃。好皮膚不僅要外養，內也要調，讓自己的身體有一個好的狀態。」

消水腫還要注意八點後不喝水＋美容小道具冰鎮



她也分享自己平日晚上八點鐘之後就盡量不喝水，另外推薦大家可以準備冰勺放在冰箱裡，「第二天早上起來敷一敷，讓自己能夠快速消腫，這是一個小妙招」。

熱愛泡腳，睡前泡特別有助放鬆



章若楠還說：「很累的時候，方便的話可以泡泡澡，但如果沒有那麼方便的話，我們就可以泡腳。我之前不知道是在哪裡看過，說如果經常泡腳，你的黑眼圈也會變淡，然後你的姨媽（月經）也會變得穩定，或者是沒有那麼痛。我覺得這些東西都是需要一個堅持吧，很累的時候泡個腳讓自己放鬆放鬆，然後我們睡前呢也可以自己做做拉伸，讓自己睡前整個身體都放鬆下來，可以睡一個好覺。」

近期愛上跳繩，每天至少兩百下



她最近也開始跳繩，因為才剛開始，目前一天約跳兩百個，她笑說：「我覺得可以慢慢往上加，昨天我跳完以後我還上網搜了一下，我看看別人都跳五千個起跳，然後我心想今天要跳一千下，結果跳兩百個就停了，哈哈」。

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