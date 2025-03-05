▲春天易累又想瘦？秀智瘦13kg、玄彬前女友甩20kg，盤5韓星地瓜餐＋4類人不宜 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

隨著春季的腳步悄悄來臨，惱人的春睏也隨之而來。想要擺脫昏昏沉沉的疲勞感，同時又能兼顧身材管理嗎？不妨參考韓星們風靡的地瓜餐！地瓜不僅是健康餐盒中的常客，其自帶的甜味和鬆軟綿密的口感，更是清淡瘦身餐中的一大亮點。

地瓜不僅僅是因為它美味，更因為它具有以下多重好處：

１、幫助消化、促進排便： 地瓜富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動，預防便秘，讓身體輕盈無負擔。

２、維持免疫力： 地瓜富含維生素C和其他抗氧化物質，有助於增強免疫系統功能，抵抗感染疾病，讓你擁有健康的體魄。

３、低熱量、具飽足感： 地瓜的纖維含量可以增加飽腹感，有助於控制飲食，是取代精緻澱粉的好選擇。

秀智：地瓜＋雞胸肉

「國民初戀」秀智曾分享她的瘦身菜單，主要搭配大量蔬菜、蛋白質和少量澱粉。她的早餐選擇地瓜、雞胸肉和蛋白質飲品，午餐則是糙米飯配沙拉，而晚餐還是以地瓜為主。這樣的飲食計畫讓她保持纖細身材，成為粉絲們的減肥榜樣。

李泳知：地瓜＋牛奶

李泳知曾透露，她在瘦身期間採用了嚴格的飲食管理，成功達到了理想體態。李泳知表示，當時她的飲食主要包括牛奶、白菜、番茄、香蕉、雞胸肉和地瓜。飲食法則主要是攝取高蛋白質、高纖維和低熱量的食物，並搭配適當的運動，使減肥效果更加顯著。其中，地瓜搭配牛奶成為她的最愛，這樣的組合不僅能提供豐富的營養，還能幫助她保持飽足感。

姜素拉：地瓜＋沙拉

姜素拉身為韓國男神玄彬唯二承認的女友之一，以其驚人的好身材廣為人知，但她小時候其實比較肉感，她透露，自己靠後天努力才擁有如今的窈窕體態。姜素拉分享她非常熱愛地瓜，並且經常用地瓜取代高熱量食物，或是將地瓜搭配沙拉一起食用，成為她維持身材的秘密武器。

秀英：地瓜＋牛排

韓國女星秀英曾在節目中公開了她的減肥食譜，成為眾多粉絲效仿的對象。這道餐點主要由地瓜、洋蔥、杏鮑菇和牛排組成，不僅提供豐富的澱粉和蛋白質，還包含了充足的蔬菜。她會用少量的黑胡椒來調味這道餐點，使其美味又不失健康。這樣的搭配不僅能滿足日常的營養需求，還能有效控制體重，成為許多人追求健康生活的參考範本。

金宣虎：地瓜＋玉米

韓國明星金宣虎在綜藝節目《二天一夜》中透露，他在冬天特別喜歡吃地瓜和玉米。玉米屬於全榖雜糧類，富含澱粉，而地瓜則是根莖類食物，同樣含有澱粉。這兩種食材搭配起來風味絕佳，但提醒大家要注意適量攝取，以免攝取過多澱粉。

程涵宇營養師日前上健康節目《呼叫醫師》就曾提醒，韓星們的餐單雖然各有特色，但主要是要參考以地瓜代替精緻白米飯的思路，並搭配其他營養素攝取，才是將地瓜融入瘦身料理的重要守則！此外，江依珊營養師也強調，地瓜料理需要與其他食物搭配，以確保均衡的營養攝取。

雖然地瓜好處多多，但並非所有人都適合食用。腸躁症患者、腎功能不佳者、糖尿病患者以及消化不良者應謹慎食用，或諮詢醫師及營養師的建議。