汗味體臭好尷尬！4秘訣保持身體清香：少刺激食物、多換洗衣服

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、達志示意圖

天氣慢慢變熱，很擔心身上出現惱人的氣味，讓社交氣氛變得好尷尬？以下就分享4個改善氣味的方式，可以透過勤換洗衣物、減少刺激飲食，來讓身體味道更清新。

1. 加強個人清潔，定期更換貼身衣物

每天沐浴時注意清潔耳後、腋下、腹股溝或生殖器附近皮膚皺褶處及足底足縫，流汗後最好可以立刻沖洗，或換下潮濕的衣物、用濕毛巾擦拭，減少壞菌生長的機會，並且選對清潔商品來洗去味道，定期更換老舊的衣料品也是減少氣味產生的一大關鍵。

2. 隨時補充好菌呵護，外出也不怕體味小尷尬

難聞的氣味源自於大量壞菌生長，導致肌膚健康狀態失衡，因此可以選用添加「益生元」成分的體香產品，從異味來源的根本改善，透過幫助肌膚好壞菌平衡，打造健康肌膚狀態，減少尷尬的氣味產生，但要特別注意的是，有些主打淨味或止汗效果的體香產品會加入鋁鹽、人工香精、酒精等成分，長期使用不僅容易造成肌膚敏感，更可能造成汗腺堵塞、無法正常排汗，甚至導致體溫或肌膚溫度上升、肌膚變得乾燥脆弱等問題，要慎選。

3. 飲食應避免辛香類、高升糖指數食物，多攝取水分

避免食用過多辛香類食物如大蒜、洋蔥、蔥薑類或咖哩，減少代謝揮發產物由皮膚排泄，增加皮膚異味。高升糖指數食物（如精緻澱粉製品、甜點等）或奶製品也會刺激皮脂腺分泌，適量攝取即可，平時可以多喝水，提升身體好的循環，同時維持身體健康能量。

4.注意生活調適，減少壓力，維持規律運動

生活中的壓力會使雄性賀爾蒙的分泌上升，造成皮脂腺分泌旺盛，緊張的情緒也會刺激交感神經，造成多汗，建議可以維持每日運動30分鐘，鍛鍊汗腺，幫助肌膚穩定流汗，同時舒緩身心靈壓力或是嘗試瑜伽、冥想、泡澡，也有助穩定情緒，減少壓力型異味。

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