fb ig video ETtoday search mobile

汗味體臭好尷尬！4秘訣保持身體清香：少刺激食物、多換洗衣服

>

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、達志示意圖

天氣慢慢變熱，很擔心身上出現惱人的氣味，讓社交氣氛變得好尷尬？以下就分享4個改善氣味的方式，可以透過勤換洗衣物、減少刺激飲食，來讓身體味道更清新。

▲LIP Intimate Care,kiehl`s,契爾氏,保養。（圖／達志示意圖）

1. 加強個人清潔，定期更換貼身衣物

每天沐浴時注意清潔耳後、腋下、腹股溝或生殖器附近皮膚皺褶處及足底足縫，流汗後最好可以立刻沖洗，或換下潮濕的衣物、用濕毛巾擦拭，減少壞菌生長的機會，並且選對清潔商品來洗去味道，定期更換老舊的衣料品也是減少氣味產生的一大關鍵。

2. 隨時補充好菌呵護，外出也不怕體味小尷尬

難聞的氣味源自於大量壞菌生長，導致肌膚健康狀態失衡，因此可以選用添加「益生元」成分的體香產品，從異味來源的根本改善，透過幫助肌膚好壞菌平衡，打造健康肌膚狀態，減少尷尬的氣味產生，但要特別注意的是，有些主打淨味或止汗效果的體香產品會加入鋁鹽、人工香精、酒精等成分，長期使用不僅容易造成肌膚敏感，更可能造成汗腺堵塞、無法正常排汗，甚至導致體溫或肌膚溫度上升、肌膚變得乾燥脆弱等問題，要慎選。

▲LIP Intimate Care,kiehl`s,契爾氏,保養。（圖／達志示意圖）

3. 飲食應避免辛香類、高升糖指數食物，多攝取水分

避免食用過多辛香類食物如大蒜、洋蔥、蔥薑類或咖哩，減少代謝揮發產物由皮膚排泄，增加皮膚異味。高升糖指數食物（如精緻澱粉製品、甜點等）或奶製品也會刺激皮脂腺分泌，適量攝取即可，平時可以多喝水，提升身體好的循環，同時維持身體健康能量。

4.注意生活調適，減少壓力，維持規律運動

生活中的壓力會使雄性賀爾蒙的分泌上升，造成皮脂腺分泌旺盛，緊張的情緒也會刺激交感神經，造成多汗，建議可以維持每日運動30分鐘，鍛鍊汗腺，幫助肌膚穩定流汗，同時舒緩身心靈壓力或是嘗試瑜伽、冥想、泡澡，也有助穩定情緒，減少壓力型異味。

【推薦單品】

＃LIP Intimate Care 茉莉益生元平衡私密噴霧，50ml、售價990元

體味,氣味,LIP,保養,Kiehl’s。（圖／品牌提供）

私密處因為包裹嚴實，通常不夠透氣通風，就會容易出現不好的味道，透過後天保養培養好菌，是不錯的解決方案，尤其是噴霧設計的單品，快速好上手，天然益生元「α-葡聚糖寡糖」搭配使用天然茉莉植萃香氣，隨時隨地可以使用，打造清新狀態，99.6%天然成分，生理期、孕期都能安心使用。

＃Kiehl's 96小時長效清爽抗異味亮白體香劑，75ml、售價1700元

體味,氣味,LIP,保養,Kiehl’s。（圖／品牌提供）

以紐約藥房起家的潮牌保養Kiehl's首度推出私密肌膚保養單品，其中，更是首度發表96小時長效清爽抗異味亮白體香劑，乳狀質地能輕易推開並且化成粉狀，搭配溫和果酸、乳酸桿菌可以亮白肌膚，洗完澡後立刻塗抹，能改善汗水爆發容易出現不好聞的氣味。

關鍵字：

LIP Intimate Care, kiehl’s, 契爾氏, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

先看到人臉還是蛋殼？測試最深層真實的自己

先看到人臉還是蛋殼？測試最深層真實的自己

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

天氣多變易感冒？「5個方法」讓你提升免疫力　補對營養很重要

天氣多變易感冒？「5個方法」讓你提升免疫力　補對營養很重要

今天星巴克買一送一！優惠時間、咖啡品項一次掌握 吳姍儒：私密保養不該是取悅別人　而是愛自己的表現 最迷信的三大星座！TOP 1把占卜當心靈寄託　用來逃避現實 《難哄》章若楠清純初戀臉全靠喝出來！4種美顏水、私下保養法公開 星巴克買一送一來了！優惠時間、咖啡品項一次掌握 10億DAMIANI珠寶秀義式精湛工藝　錯落美鑽完美貼合肌膚 60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面