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美肌靠保養還不夠！多喝水、抗氧化飲食全方位顏值逆天

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／達志示意圖

現代人都追求高效的養膚，但卻忘了關鍵功課「保濕」，只要能做好這件事，不僅可以散發自然光澤、抵抗老化，甚至後續的保養成分也會更有效吸收，以下就分享3個日常生活習慣，輕鬆養成水潤膚況。

RéVive,IPSA,保濕,保養,。（圖／記者李薇攝、達志示意圖）

1.勤喝水，聰明吃水果蔬菜

肌膚缺水就像植物缺水一樣會枯萎，每天至少喝足夠的水分，讓身體從內而外充分補水，同時，多攝取富含維生素和抗氧化物的水果蔬菜，例如西瓜、黃瓜、番茄等，它們能幫助肌膚鎖住水分，並抵禦自由基的傷害，讓肌膚保持水潤光澤，而含糖飲料和咖啡會利尿，反而會讓身體脫水，盡量少喝。

2.洗澡後立即擦保濕型產品

洗澡後是肌膚最容易吸收水分的時候，這時候立即擦上乳液或身體乳，能將水分鎖在肌膚裡，選擇成分天然、標榜保濕效果的產品，例如：含有玻尿酸、神經醯胺、甘油等成分，別忘了手部和腳部也需要細心呵護，它們更容易乾燥，同時選擇適合自己膚質的產品，像是乾性肌膚就推薦質地更滋潤、油性肌膚則可以選擇清爽款。

RéVive,IPSA,保濕,保養,。（圖／記者李薇攝、達志示意圖）

3.調整生活習慣，避免環境傷害

長時間待在冷氣房或乾燥環境會讓肌膚水分流失加快，可以透過使用加濕器來增加室內濕度，或者在辦公桌上放一瓶噴霧，適時噴灑在臉上補充水分，此外，避免過度清潔肌膚，減少使用刺激性清潔產品，以免破壞肌膚屏障，讓水分流失更嚴重；充足的睡眠也是關鍵，睡眠不足會影響肌膚的修復能力，進而影響保濕效果。

【推薦單品】

＃RéVive 4D水光真凝霜，售價7200元

RéVive,IPSA,保濕,保養,。（圖／記者李薇攝、達志示意圖）

RéVive,IPSA,保濕,保養,。（圖／記者李薇攝、達志示意圖）

「抗老首席」RéVive繼上市4D水光真精華之後，立刻成為人氣之作，延續其清爽維持健康美肌的概念，再度推出4D水光真凝霜，針對肌膚老化常出現的暗沉、凹陷、修護力降低三大層面，賦予相對應的解決方案，叉珊藻精萃、山藥精萃先修護表皮屏障，保濕鎖水，達到改善蠟黃，不同大小組成的4D玻尿酸全面澎彈下沉膚況，獨創複合新生胜肽、菸鹼醯胺，溫和加速活力，零死角達到飽滿水感美肌。

＃IPSA 日夜修護全能精華，50ml、售價3600元

RéVive,IPSA,保濕,保養,。（圖／記者李薇攝、達志示意圖）

RéVive,IPSA,保濕,保養,。（圖／記者李薇攝、達志示意圖）

RéVive,IPSA,保濕,保養,。（圖／記者李薇攝、達志示意圖）

以流金水成為專櫃濕敷神水的IPSA專注肌膚健康平衡，在開春推出全新的「藍寶瓶」日夜修護全能精華，超可愛的粉藍色圓形瓶身設計，擁有24H無間斷循環修護科技，同時搭載「印度聖樹」苦楝葉萃取、人蔘根、海濱當歸葉，就像是肌膚專屬快充電源，可以持續補水保濕，加強澎潤彈力。

關鍵字：

RéVive, IPSA, 保濕, 保養

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