「快樂荷爾蒙」能決定你的幸福感　5招讓你每天心情超好

▲宋慧喬日前貼出與秀智一起吃飯的照片。（圖／取自kyo1122 IG）

圖文／CTWANT

你有沒有覺得有時候心情低落，明明沒什麼大事發生，但就是感覺提不起勁？這可能是「快樂荷爾蒙」在跟你鬧脾氣！別擔心，今天就來解鎖科學＋實際的方法，讓你的快樂指數狂飆，整個人從內而外都充滿正能量！

快樂荷爾蒙的秘密：到底怎麼來的？

快樂不是憑空而來，它其實跟我們體內的「快樂荷爾蒙」多巴胺、血清素、催產素、內啡肽息息相關，當這些激素分泌充足時，我們會覺得快樂、滿足、放鬆；但一旦低下，就容易焦慮、疲憊、甚至提不起幹勁。那麼，到底怎麼讓這些快樂小精靈乖乖工作呢？快來看看這些超有效的方法！

1.讓身體動起來，開啟快樂開關

運動真的不是只有瘦身這麼簡單，當妳開始運動時，身體會釋放內啡肽，這種天然止痛劑能讓人感覺愉悅、放鬆，甚至產生「運動後的幸福感」！但如果妳就是不愛健身房、不想跑步，那麼換個方式「輕運動」也能有效提升快樂荷爾蒙，像是騎乘LITZMO的EV-01系列碳纖維電輔車，在城市裡自在穿梭，感受微風輕拂的療癒感，邊運動邊感受自由流動的快樂感受，根本是最chill的自我療癒方式。

▲LITZMO EV-01的把手、坐墊、輪胎皆採用嚴選木星色調配件，增添溫潤質感，讓E-BIKE不僅是一種移動方式，更是一種生活美學的詮釋。（圖／品牌提供）

2.紓壓SPA療癒身心，血清素飆升

壓力是快樂的剋星，當妳長期處於高壓狀態，血清素分泌會下降，導致情緒低落、焦慮，這時候，來場頂級SPA絕對是讓心情回春的神隊友！推薦台北文華東方酒店芳療中心推出的「甦活煥新之旅」，包含東方精萃按摩、瞬效臉部保養，還有手作草本香氛袋等療癒體驗，不僅能舒緩疲憊的身心，還能透過精油與按摩技法提升血清素，讓妳從內到外都煥然一新，回家後幸福感爆棚。

▲120分鐘的「甦活煥新之旅」，體驗包括60分鐘「東方精萃」身體按摩，以及30分鐘「瞬效臉部保養」；此外更贈送30分鐘手作工作坊，可選擇親手調製專屬的草本香氛袋、去角質霜或護手霜三擇一。（圖／品牌提供）

3.雪景、清新空氣，讓身心全面充電

有研究指出，當我們親近大自然時，身體會自動降低壓力荷爾蒙－皮質醇，同時提升血清素，讓情緒更穩定、心情更開闊，因此如果妳想來場徹底的療癒之旅，春天的Club Med北海道滑雪假期就是個超棒的選擇！不只有「砂糖雪」的細膩雪質，還有寬敞雪道、專業滑雪課程，能讓妳在滑行中釋放內啡肽、提升快樂指數，感受大自然的純粹療癒力。

▲Club Med祭出限時優惠，即刻下訂，3月入住日本北海道Tomamu／Sahoro滑雪度假村，6天5夜食宿假期，每人最低47,700元起（不含機票）；4月入住日本北海道Kiroro Grand滑雪度假村，6天5夜每人最低42,200元起（不含機票）。（圖／品牌提供）

4.香氣療法，喚醒快樂記憶

妳知道嗎？氣味和情緒的連結比我們想像的還要強大！某些香氣能夠瞬間喚醒快樂記憶、舒緩緊繃情緒，甚至提升血清素的分泌，假如妳正在尋找一款能為自己帶來快樂能量的香水，那麼Aesop詠香水絕對值得妳試試！這款香氛顛覆了傳統花香的印象，融合白木蘭葉、羅馬洋甘菊、雪松之心，創造出一種柔中帶韌的詩意張力；從前調的柑橘活力、辛香料的溫暖擁抱，到最後沉穩的木質基調，讓香氣層層轉變，如同妳的心情逐漸安定、愉悅，展現出既迷人又自信的一面。

▲Aesop詠香水50ml／5,600元，顛覆花香調只能甜美溫柔的刻板印象，詠香水是一款沒有性別限制，男女皆適合的金屬花感氣息香水。（圖／吳雅鈴攝）

▲下次心情低落時，不妨讓喜愛的香氛成為妳的秘密武器，幫助自己重拾快樂的儀式感！（圖／吳雅鈴攝）

5.找到熱愛的事物，讓催產素加倍

快樂不只是生理層面的變化，更來自於內心的滿足感！當妳專注在自己喜歡的事物時，例如追劇、畫畫、寫日記，甚至是和好友一起逛街血拚，催產素都會自然分泌，帶來溫暖與幸福的感覺。

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