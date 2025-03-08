難搞痘痘想移除？皮膚科醫師3步還原水煮蛋肌

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

很多人臉部肌膚都有毛孔粗大或是下巴有顆粒的問題，皮膚科醫師文文就分享幾個簡單的小妙招，輕鬆就可以讓臉部變得更加平滑細緻。

STEP 1：先用熱毛巾敷整臉，幫助臉部肌膚毛孔打開，讓後續保養成分可以更好的被吸收。

STEP 2：使用含有水楊酸的棉片，先用紋理面輕輕擦拭全臉，然後再用平滑面濕敷在兩頰毛孔粗大的位置。

STEP 3：在避開光線的狀況下，塗抹A醇類型的保養品，最好先從低濃度的開始建立耐受，每天持續加強保濕，會更好的達到呵護效果。

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