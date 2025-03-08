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難搞痘痘想移除？皮膚科醫師3步還原水煮蛋肌

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供

很多人臉部肌膚都有毛孔粗大或是下巴有顆粒的問題，皮膚科醫師文文就分享幾個簡單的小妙招，輕鬆就可以讓臉部變得更加平滑細緻。

痘痘。（圖／達志示意圖）

STEP 1：先用熱毛巾敷整臉，幫助臉部肌膚毛孔打開，讓後續保養成分可以更好的被吸收。

STEP 2：使用含有水楊酸的棉片，先用紋理面輕輕擦拭全臉，然後再用平滑面濕敷在兩頰毛孔粗大的位置。

STEP 3：在避開光線的狀況下，塗抹A醇類型的保養品，最好先從低濃度的開始建立耐受，每天持續加強保濕，會更好的達到呵護效果。

【推薦單品】

＃護妍天使 毛孔淨化爽膚棉，售價580元

契爾氏,護妍天使,保養,痘痘,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

由BenQ所創立的保養品牌護妍天使其痘痘貼很受年輕族群喜愛，而針對油痘肌膚推出毛孔淨化爽膚棉，添加全效水楊酸可以平衡油脂分泌旺盛，檸檬酸以及乳酸加強毛孔淨化，同時神經醯胺複配玻尿酸達到保濕效果。

＃Kiehl’s契爾氏 激光三酸煥膚精華液，30ml、售價2000元

契爾氏,護妍天使,保養,痘痘,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

契爾氏針對毛孔粗大或是油光問題，推出三酸精華，獨家專利煥膚三酸配方，有葡萄糖酸、乳酸、甘醇酸還有水楊酸，可以幫助肌膚改善粗糙問題，同時預防痘痘問題，調理毛孔油脂與髒污，全方位打造細緻明亮膚況。

關鍵字：

契爾氏, 護妍天使, 保養, 痘痘

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