Louis Vuitton秋季將出首個彩妝系列！攜手「彩妝教母」Pat McGrath陣容超狂

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、maisonmargiela IG

將時尚拓及到生活的細節，Louis Vuitton在5日宣布即將2025年秋季推出La Beauté Louis Vuitton彩妝系列，更邀請到「全球最具影響力的化妝師」Pat McGrath擔任彩妝總監，超強的合作會為全新彩妝線帶來什麼樣的火花，都讓美妝迷都非常期待。

在1854年從行李箱起家的Louis Vuitton將旅行精神延續到皮具、衣服以及生活用品，至今超過200年的歷史，已經成為辨識度極高也享譽全球的高奢品牌，經典的Monogram老花穿越在各種經典的包款與衣著中，具有標誌性的Speedy波士頓包、Noé水桶包、Alma貝殼包等等，時至今日仍然是熱賣又充滿代表性的款式。

在2025年Louis Vuitton終於宣布要進軍彩妝市場，推出全新的La Beauté Louis Vuitton彩妝系列，過去LV在美妝的表現，曾於1920年代推出過3款香水，但因二戰中斷生產，2012年找來調香師Jacques Cavallier-Belletrud，並在2016年9月推出Les Parfums Louis Vuitton香水系列，深受品牌紛絲愛戴。

La Beauté Louis Vuitton的誕生，彩妝總監的角色擁有舉足輕重的地位，Pat McGrath不僅被譽為是「全球最具影響力的化妝師」，更是史上首位獲英國女王伊莉莎白二世頒授「Dame」女爵士稱號的彩妝師，身為黑人的她雖然沒有受過專業的彩妝訓練，但她的作品卻從未在時尚秀場缺席，她擅長運用鮮明的色彩以及閃爍的亮片、特殊材質，打造出各種有趣的妝容，Dior、Gucci、Prada、Valentino、Givenchy、Miu Miu等等時尚品牌都有跟她合作過，在2018年她也創造了自己的彩妝品牌Pat McGrath Labs，每每推出新品就是被掃光，尤其是眼影盤，在美妝界更是堪稱「夢幻逸品」的存在。

要提及Pat McGrath近期很具代表性的作品，就是去年在Maison Margiela 2024春夏高級訂製時裝秀上，幫所有模特兒打造的瓷娃娃妝容（Glass skin），超強的光澤度在燈光下模特兒們看不見毛孔的玻璃感，立刻在所有社群網站爆紅，甚至連當時被傳為Pat McGrath秀場上同款的撕除式面膜都被掃光，人人都在模仿這種妝效，可見其影響力真的非常厲害。

這次將為Louis Vuitton打造一系列彩妝，Pat McGrath也表示，「我在路易威登時裝秀後台工作了20多年，現在能夠在推出La Beauté Louis Vuitton彩妝系列的過程中擔當如此重要的角色，我感到非常榮幸，這是非凡工藝、創意與創新的結晶。彩妝美學不只是把焦點放在產品上，我們創造出的產品將為奢華美容開啟嶄新境界。」據傳，La Beauté Louis Vuitton首次登場準備約55款唇膏、10款潤唇膏還有8款眼影盤，值得期待。

近年進軍台灣的精品美妝不少，去年才剛剛誕生1年的CELINE BEAUTÉ在秋季進軍台灣，今年春季再度發表15款緞面唇膏；而2025年初，PRADA Beauty也正式在台灣落腳，更找來ENHYPEN成員梁禎元與金善禹站台，討論度爆棚；盤點精品彩妝，像是DIOR、YSL、Hermès、ARMANI、VALENTINO、CHANEL、GUCCI、DOLCE & GABBANA等等，較早在台灣深耕，除了品牌本身設計理念與特色魅力，美妝更講求「功效」，其品質更是粉絲願意買單的關鍵，從其隸屬世界最大奢侈品集團LVMH、以及Pat McGrath過去對自我品牌單品的質感控管，其全新La Beauté Louis Vuitton的誕生，值得粉絲關注。