雅詩蘭黛打造珠寶級工藝唇膏　TOM FORD小金磚熱賣人氣旺

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

精品唇膏你愛哪一款？雅詩蘭黛以高訂珠寶工藝為靈感推出白金級鑽光工藝唇膏，21面水晶切面純手工打磨，呈現頂級寶石般的璀璨折射，TOM FORD也推出有「小金磚」之稱的太陽親吻水漾潤唇膏，Dior全新藍星柔紗唇膏則主打自然透霧感，讓你一秒柔焦雙唇。

▲ESTEE LAUDER 白金級鑽光工藝精萃唇膏，共7色，各3,300元。

雅詩蘭黛紐約設計總部以珠寶切割的璀璨火光為靈感，打造全新奢美白金級鑽光工藝精萃唇膏，完美結合匠心工藝，每支唇膏經過 120 小時精雕細琢，21 面水晶切面純手工打磨，經歷層層拋光鍛造，呈現如頂級寶石般的璀璨折射。從質地的絲滑延展到色澤的純粹透亮， 賦予雙唇無與倫比的柔嫩光采。

▲Dior 迪奧藍星柔紗唇膏，#688，1,600元。

Dior則推出迪奧藍星柔紗唇膏，融合絲絨霧感與輕盈薄紗妝效，打造出如雪紡面料般的自然透霧妝感，一抹柔焦雙唇，輕鬆創造無邊界韓系美唇。值得一提的是，上色同時撫平唇紋，打造若隱若現的柔紗霧面光暈。

▲TOM FORD 太陽親吻水漾潤唇膏，共6色，各1,600元。

TOM FORD也祭出有「小金磚」之稱的太陽親吻水漾潤唇膏，延續金箔潤唇膏超強的潤澤保養效果，添加高效保濕24小時的玻尿酸，能修護撫平唇紋、立即潤澤雙唇，這款多用途的潤唇膏，除了可以單擦，也可以搭配其它唇膏作為打底，創造更多唇妝妝效，或是作為唇頰兩用。