(G)I-DLE化妝師教韓系上鏡眼妝畫法　強化線條感、液態腮紅增加氛圍

文／美人圈

畫完眼妝總是感覺髒髒土土的，甚至感覺眼睛反而變小了嗎？不妨試試看韓系的清透白開水眼妝！其實韓系眼妝，尤其是想上鏡好看，並不會在眼妝上用很多顏色，而是會利用眼線、睫毛，來強調「線條感」，讓雙眼看起來更有神。本篇就要分享(G)I-DLE化妝師haemin的專業秘訣，教你如何不用太重的眼影修飾，只需空氣感睫毛＋一字眼線，就能畫出乾淨清透的韓系眼妝思路！

「韓系上鏡眼妝」思路大方向：線條為主，色彩為輔

精簡眼影：眼影只需要1－2個低飽和度色，且要呼應唇妝、腮紅顏色。

強化線條感：通過眼線、睫毛等，強化「線條感」，讓整個眼睛看起來更有神。

善用液態腮紅：善用「液態腮紅」，減少粉感、填補空白區、增加氛圍感。

▲韓系上鏡眼妝以強調線條感為主。（圖／IG@leeseojin._）

「韓系上鏡眼妝」重點一：精簡顏色

眼影應選柔和色系，或低飽和度的顏色，並只用1－2的顏色，先給眼皮用霧面眼影打底鋪色，再用液體腮紅疊加在霧面眼影上，可以減少粉狀眼影的厚重感，並讓整體眼妝更加清透。且臥蠶陰影的加深也要統一色調，盡量使用和上眼皮同樣的顏色。

▲眼影選柔和色系。（圖／IG@piccasso_official、@nuse.official）

「韓系上鏡眼妝」重點二：強化線條感－橫向拉長

接著就是重點的「線條感」強化，(G)I-DLE化妝師haemin分享，眼線可以只畫在眼尾就好，特別是內雙或是單眼皮的眼型，因為眼頭夾角多，在畫眼線時建議靠近眼頭部位不要畫到。可以用手指往「外側平拉」微微撐住眼皮，不要往下或往上拉、避免影響畫眼線位置，順著眼型從眼尾後1/3處平拉畫出微翹的一字型眼線，才不會顯得無神。

▲眼線可以只畫在眼尾就好。（圖／IG@pro8_official）

「韓系上鏡眼妝」重點三：強化線條感－縱向放大

韓系眼妝還有一個重點，就是睫毛！很多人覺得睫毛夠長夠濃，就可以放大眼睛，事實上，太濃密只會讓眼睛看起來是黑糊糊的一團，看起來更悶，應避免過使用膏體厚重的睫毛膏，不僅會壓睫毛，還會容易蒼蠅腿，應選擇膏體輕盈且定型效果好的，讓睫毛有一定的間隙，打造空氣感，眼睛才會更開闊有神。從根部將睫毛夾成L型後，上睫毛先橫刷，拉長睫毛，再豎刷整理睫毛方向，最後可以再用鑷子捏合，夾出根根分明的睫毛。

▲韓系眼妝還有一個重點就是睫毛要打造空氣感。（圖／IG@nakedsweater、@beinny_motd）

「韓系上鏡眼妝」重點四：液態腮紅填補空白

最後可以再用比自身膚色深一階的顏色加深臥蠶陰影，再用液體腮紅給臥蠶增加氛圍感，並用同一個顏色腮紅液，在面中、鼻頭都輕輕帶過一點腮紅，增加清純感，並用同色系的唇彩畫出清透玻璃唇，讓臉上原本空白的地方都可以互相呼應色彩。

▲用液體腮紅給臥蠶增加氛圍感。（圖／IG@nuse.official）

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▲(G)I-DLE化妝師教學韓系上鏡大眼妝。（圖／小紅書@haemin）

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