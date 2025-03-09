美周記／宋慧喬躍升法國精品美妝大使　雪花秀找新生代潤娥接棒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

新的一年到來，各大品牌紛紛宣布全新代言人或是大使，不僅注入新形象，更期望能透過藝人的光環，加強知名度以及帶貨力，像是雪花秀、資生堂，都有新的面孔登場，讓人不禁期待未來的合作可以激出更多火花。

2025年開始的重磅消息，就是宋慧喬成為法國百年香水世家品牌嬌蘭的嬌蘭彩妝及護膚系列亞太區品牌大使，過去品牌專注於香氛、保養等美妝領域的專精，幾乎鮮少有品牌大使這樣的角色，而且還是專為亞太區形象代表的ICON，今年不僅踏出全新的一步，更是象徵全新的里程碑，更加重視亞洲市場的表現。

宋慧喬有了全新身份，一直非常支持她的愛茉莉太平洋集團，也為雪花秀找來下一位接班人選「少女時代」成員潤娥，成為品牌新的面孔，而熟知美妝產品的人都知道，雪花秀頂級強項一直都是抗老類型的產品，受眾也普遍都是熟女較多，從2022年邀請ROSÉ擔任全球大使之後，這次潤娥成為全球品牌代言人，可以預想品牌積極與年輕人接軌的決心。

日系品牌資生堂國際櫃今年也找來台灣演員王淨擔任品牌摯友，與好萊塢女神安海瑟薇（Anne Hathaway）、日本影后長澤雅美（Nagasawa Masami）、泰國頂流男神梅塔文（Metawin）當「同事」，一起加入資生堂的大家庭，而國際櫃正屬於資生堂在全球都有經營的美妝系列，一直都很重視多元化族群，透過不同地域具有影響力的人，也能更擴大、深入市場。