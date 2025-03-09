fb ig video ETtoday search mobile

美周記／宋慧喬躍升法國精品美妝大使　雪花秀找新生代潤娥接棒

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

新的一年到來，各大品牌紛紛宣布全新代言人或是大使，不僅注入新形象，更期望能透過藝人的光環，加強知名度以及帶貨力，像是雪花秀、資生堂，都有新的面孔登場，讓人不禁期待未來的合作可以激出更多火花。

▲嬌蘭,資生堂,雪花秀,宋慧喬,潤娥,王淨,保養,美妝,。（圖／品牌提供）

2025年開始的重磅消息，就是宋慧喬成為法國百年香水世家品牌嬌蘭的嬌蘭彩妝及護膚系列亞太區品牌大使，過去品牌專注於香氛、保養等美妝領域的專精，幾乎鮮少有品牌大使這樣的角色，而且還是專為亞太區形象代表的ICON，今年不僅踏出全新的一步，更是象徵全新的里程碑，更加重視亞洲市場的表現。

▲嬌蘭,資生堂,雪花秀,宋慧喬,潤娥,王淨,保養,美妝,。（圖／品牌提供）

宋慧喬有了全新身份，一直非常支持她的愛茉莉太平洋集團，也為雪花秀找來下一位接班人選「少女時代」成員潤娥，成為品牌新的面孔，而熟知美妝產品的人都知道，雪花秀頂級強項一直都是抗老類型的產品，受眾也普遍都是熟女較多，從2022年邀請ROSÉ擔任全球大使之後，這次潤娥成為全球品牌代言人，可以預想品牌積極與年輕人接軌的決心。

▲嬌蘭,資生堂,雪花秀,宋慧喬,潤娥,王淨,保養,美妝,。（圖／品牌提供）

日系品牌資生堂國際櫃今年也找來台灣演員王淨擔任品牌摯友，與好萊塢女神安海瑟薇（Anne Hathaway）、日本影后長澤雅美（Nagasawa Masami）、泰國頂流男神梅塔文（Metawin）當「同事」，一起加入資生堂的大家庭，而國際櫃正屬於資生堂在全球都有經營的美妝系列，一直都很重視多元化族群，透過不同地域具有影響力的人，也能更擴大、深入市場。

關鍵字：

嬌蘭, 資生堂, 雪花秀, 宋慧喬, 潤娥, 王淨, 保養, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

「貝嫂」戴353萬「錶王」辦秀　貝克漢當女兒護花使者牽牢牢

「貝嫂」戴353萬「錶王」辦秀　貝克漢當女兒護花使者牽牢牢

「快樂荷爾蒙」能決定你的幸福感　5招讓你每天心情超好

「快樂荷爾蒙」能決定你的幸福感　5招讓你每天心情超好

排隊瘋搶的「美津濃跑鞋」炒賣價破萬　台灣發售情況曝「賣完不補」

排隊瘋搶的「美津濃跑鞋」炒賣價破萬　台灣發售情況曝「賣完不補」

Lisa與姊妹淘逛LV血拼　名牌包被爆紅哭娃公仔佔據 婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位 巴黎時裝周 ／ DIOR馬鞍包配珍珠鍊帶好美　J'adore Dior標語T恤驚喜回歸 先看到人臉還是蛋殼？測試最深層真實的自己 MIDO像素錶日夜都吸睛　2.5萬入門價吸引錶迷 林心如穿白長靴現身機場　飛巴黎見證GIVENCHY新設計師首秀 好友也能變愛人的三大星座！TOP 1難逃舒適圈　熟人下手更省事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面