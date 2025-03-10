大秀直播 ／ 王淨飛巴黎出動保全！3／11凌晨以新身份看LV秀

▲LV 2025秋冬秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋／台北報導

LOUIS VUITTON將在台灣時間3月11日凌晨3點，在巴黎時裝周發表2025秋冬系列，王淨首度以品牌大使的新身份飛往巴黎看秀，從桃園機場出發時，她紮著兩個麻花辮、穿著LV厚底瑪莉珍鞋，顯得青春可愛，身旁的機場保全人員竟同框入境，她笑言：「保全大哥說可以拍背面。」另一名品牌大使Stray Kids成員Felix也已抵達巴黎，並和LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière開心見面。

▲王淨出發時在桃園機場拍照，保全人員背影一起入鏡。（圖／翻攝_ginglebellaaa IG）



▲王淨以LV品牌大使的身份飛巴黎看秀。（圖／品牌提供，以下同）



▲王淨佩戴的Color Blossom玫瑰K金配紅玉髓及鑽石戒指101,000元（左）、玫瑰K金及紅玉髓耳環57,000元（單枚）。



▲王淨佩戴的Color Blossom黃K金配天河石與鑽石手鍊88,500元（左）、黃K金配天河石及鑽石手鍊335,000元。



▲LV Side Trunk MM水洗灰色丹寧包，133,000元。



▲LV Record瑪莉珍鞋，39,900元。

▲LV 2025秋冬女裝秀預告。（圖／翻攝LV官網）

旅行是LV的基因，釋出的2025秋冬秀預告片中，人影熙來攘往，手提Keepall旅行袋或推著行李箱，快步地行走，緊扣著旅行的精神。王淨今年1月宣布成為LV品牌大使，這是她首度以此身份前往巴黎時裝周，穿著短版的卡其色風衣外套搭配牛仔褲、瑪莉珍鞋，手提Side Trunk水洗丹寧材質包款，相當輕鬆自在，她還與機場保全的「背影」合照，不按牌理出牌的幽默行徑，釣出曾之喬留言，「奇異文案誒」。

▲Stray Kids成員Felix到巴黎準備參加LV秀。（圖／翻攝yong.lixx IG）



▲Felix在LV後背包上綁了絲巾，並掛著SKZOO吊飾。（圖／翻攝yong.lixx IG）

Stray Kids成員Felix同樣穿卡其色風衣飛巴黎，這幾天他帶著後背包示範了多種造型，除了風衣，還有白T恤與黑色翻羊毛外套、鉚釘裝飾上衣等，包包上則綁著絲巾和代表他自己的SKZOO BbokAri吊飾，更顯特色。他和LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière在辦公室見面，兩人都表示非常期待新一季的大秀，Nicolas Ghesquière更對Fliex說：「你能來是莫大的榮幸，我非常高興。」

▲Felix與LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière見面。（圖／翻攝yong.lixx IG）

講到LV品牌大使，當然不能少了BLACKPINK成員Lisa，她po出LV秀的邀請函，以及她的形象廣告照，表達準備看秀的期待。日前在奧斯卡頒獎典禮紅毯及表演時，Lisa穿大陸設計師MARKGONG打造禮服，出席《Vanity Fair》奧斯卡會後派對，則以南韓設計師Park Sohee創立的品牌Miss Sohee訂製禮服現身，但全都出現負評，就待她在巴黎出席LV大秀的造型扳回一城了。

▲Lisa po出LV形象廣告和2025秋冬秀邀請函。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



▲Lisa日前出席奧斯卡頒獎典禮，走紅毯時穿大陸設計師MARKGONG設計的禮服致敬007。（圖／路透社）



▲《Vanity Fair》奧斯卡會後派對，Lisa穿南韓設計師品牌Miss Sohee訂製的禮服，很有「昆蟲感」。（圖／路透社）