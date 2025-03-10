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巴黎時裝周／ VALENTINO在公廁辦秀！超搶鏡貓咪水鑽洋裝　極繁愛好者必收

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記者鮑璿安 ／綜合報導

創意總監Alessandro Michele執掌VALENTINO發表全新的 2025 秋冬系列，他以LE MÉTA-THÉÂTRE DES INTIMITÉS「親密關係的元戲劇」為題，直接在公廁舉辦大秀，引領眾人在私密與幻想之間來回遊走，彰顯本季核心意涵。讓極繁愛好者喜愛的單品更是不少，貓咪水鑽洋裝、各種頭巾帽款都一一點燃了這場盛宴。

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲服飾上一如既往是Alessandro Michele崇尚的極繁主義 。（圖／品牌提供）

Alessandro Michele在秀場空間設計上就充滿個性話題，鮮明紅色燈光灑進公共廁所場景，模特兒打開單獨的隔間穿梭其中，模糊了私人空間與公共空間的界限，伴隨Lana Del Rey 的歌曲《Gods & Monsters》揭開序幕，顯然觀眾已經全身心投入了舞台之中。他也提到，「我構想了一個公共衛生間，一個反傳統的空間，它巧妙地中和並暫時化解了內外之間的二元對立——包括親密與暴露、個人與集體、私密與共享、深度與表象之間的對立。這正是傅柯（M. Foucault）所定義的「空間異托邦」，在這裡，照顧親密關係的儀式仿佛一場生動的元戲劇，揭示出其深刻的多維特性。」

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

服飾上一如既往是Alessandro Michele崇尚的極繁主義，材質之間的多元碰撞是看點之一，透膚輕薄的雪紡、歐根紗幾乎貫穿全程，遇上他一貫擅長的繁複刺繡印花相互點綴，如最親密的第二層肌膚蔓延開來，搭配上層層堆疊的多重蝴蝶結元素，譜出華麗序曲。當中也驚喜發現了從上一季貓咪包款延伸而來的貓咪水鑽圖案洋裝，展現暗藏其中的童心，而正裝之中運用鋒利肩線呼應柔美的抓皺裙襬，產生對立關係；更以高訂手法來撰寫禮服，各種深V剪裁的連身裙以浪漫唯美的荷葉邊和蕾絲包裹，展現工藝之美的極致，無不令人大呼過癮。

看更多巴黎時裝周亮點

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章，將波西米亞風格時髦變奏。（圖／品牌提供）

Chloé本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章 ，設計師並未抹去Chloé標誌性優雅波西米亞風格，而是選擇在歷史元素中強化並加入屬於自己的章節，她提及這個系列，「細膩展開 Chloé女子個性的延伸與她衣櫥的細節演繹。反映出我們的思緒與記憶如何塑造自我，以及生命各階段的情感如何流動於日常」。首套造型是明亮的印花短版外套，搭配上透視絲質長裙，呈現Chloé經典符碼，然而其中貫穿寬大腰帶，並點綴上搶眼的圓、方圖案金屬配件，注入一股個性叛逆的對比。

 ►林志玲、蔡依林逆齡同框曝「超萌身高差」！Valentino復古造型看秀美炸

關鍵字：

VALENTINO, AlessandroMichele, 2025秋冬系列, 時尚, 潮流

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