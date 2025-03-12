《難哄》章若楠女神感捲髮類似款推薦　細軟髮、豐厚髮量都減齡顯嫩

文／美人圈

白敬亭、章若楠主演的甜寵陸劇《難哄》是《偷偷藏不住》的姊妹作，改編自竹已的原著小說，當時確定要拍成戲劇時，從選角就引起廣大討論，近期開播後，網友都稱讚導演很會拍，白敬亭很養眼，章若楠也超級美。

▲陸劇《難哄》。（圖／微博《難哄》，下同）

原著小說版本的《難哄》，對女主角外貿的形容更加明艷、亮麗，因而當戲劇版確定由章若楠出演時，不少網友認為與原著不搭，不過《難哄》開播後，就開始有不少人認為是：「天選溫以凡」、「可以理解為什麼選章若楠了」，也許外貌風格並不如小說形容的明豔，但章若楠用實力說話，將女主角的破碎感、學生時期的青春感掌握得很好，演技獲得讚賞！

而為了貼近《難哄》女主角的角色形象，章若楠不只用演技說服大家，在外貌上也有相應的調整，女神般的瀑布波浪長捲髮！配合章若楠的窄下巴臉型，為避免頭重腳輕，整體髮型層次較高，從顴骨處就開始的高捲度可以增加臉部下方的份量感，在視覺上可拉寬下庭比例，有效做到「視覺中心上移＋左右增寬」！

章若楠捲髮的長度很長，為避免捲度帶來的厚重感，採用層次處理，而非整齊平實的髮尾，同時搭配37分的S型線條瀏海，放下後可有學生鄰家感，整個吹上去又有俐落的知性氣質，可說是風格變化度高的髮型！

也因為這款髮型的層次較高，瀏海跟髮跟位置也都帶有捲度，所以綁起來也很適合，頭型飽滿、髮量豐厚、馬尾有層次，隨性綁就很好看！很喜歡這款捲髮的人，BEAUTY編貼心整理多款類似款，無論本身髮量稀疏或豐厚都能找到理想的《難哄》章若楠的類似款捲髮！

《難哄》章若楠髮型類似款推薦：人魚捲

若覺得《難哄》章若楠的捲髮有點太厚重，甚至擔心自己的髮量撐不起來，那不妨試試看韓國爆火的「人魚捲」！這款整體的髮型層次較高且多，由髮根開始做出蓬鬆，鬆而不規則的捲度添加了慵懶為美感，尤其瀏海的長度可稍稍偏長，更增添甜美氣息並極度修飾臉型，比起整齊厚實的髮尾，這款更適合輕盈的層次，對臉型的修飾度會更高！

▲人魚捲。（圖／IG@loab_tttae0）

《難哄》章若楠髮型類似款推薦：泰迪熊捲

Q彈蓬鬆的水平捲度，是泰迪熊捲的重要特色！從髮根開始，就開始帶有明顯的中捲度，視覺髮量有感增加且具有明顯的澎鬆感，比起整齊的髮尾，更推薦在髮尾剪一些層次，讓整體看起來更平衡、不厚重，對臉型的修飾度也會更高，而這款的Q彈中捲度，特別減齡顯嫩，少女感滿滿啊！

▲泰迪熊捲。（圖／IG@jooyeonking）

《難哄》章若楠髮型類似款推薦：輪廓燙

對比《難哄》章若楠的長捲髮，這款唯美的輪廓燙，同樣在「剪髮」的層次較高，但整體捲度線條更為隨性慵懶，有種睡不醒頭的感覺！鬆鬆的自然捲度順著臉型燙，透過髮絲內層的層次燙出弧度，營造出臉部線條柔軟、輕盈的感覺，且會讓髮量看起來多且輕盈，吹整上也非常容易，只要吹乾，就能讓髮絲自帶鬆弛彎度，宛若天生帶有浪漫捲髮。

▲輪廓燙有種睡不醒頭的感覺。（圖／IG@chaan_y_）

《難哄》章若楠髮型類似款推薦：流雨燙

立體又蓬鬆的大捲，是流雨燙的重要特色！兼顧泰迪熊捲和輪廓燙的特色，帶有毛絨感但捲度更大且立體，捲度的維持時間相對較久、髮質看起來也相對好，層次部分做在髮尾與瀏海，捲度與層次感都相對整齊，只要吹乾，就像是剛從髮廊燙完的完美，需注意的是，由於捲度的垂直線條明顯，建議瀏海不宜過長，更顯精神、小臉，同時也更推薦給圓臉、方臉的人。

▲立體又蓬鬆的大捲是流雨燙的重要特色。（圖／IG@__erimmm）

《難哄》章若楠髮型類似款推薦：流沙燙

想要整理起來更簡單，那一定要試試流沙燙！包含髮尾，整體髮型的層次高且輕盈，搭配大而立體的捲度，甜美浪漫且相當不挑人，這款捲髮也非常適合中分瀏海、空氣瀏海等不完全覆蓋住額頭的瀏海，甚至可在瀏海燙個彎度，更能顯現出慵懶蓬鬆的質感，吹整時，只要邊吹邊繞就可以維持住！

▲流沙燙非常適合中分瀏海。（圖／IG@chahong_ardor）



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