巴黎時裝周／Balenciaga時髦上班族日常！極簡公事包、PUMA聯名鞋首公開

記者鮑璿安／綜合報導

Balenciaga日前在巴黎時裝周上發表最新冬季 25 系列，創意總監Demna以標準著裝規範為主旨，打造出最時髦上班族的穿著，對極簡西裝進行重塑翻玩，而秀上也驚喜曝光了與PUMA的首次聯名，話題性十足的Speedcat 運動鞋出現在世人眼前！





▲BALENCIAGA 探索如何通過顛覆標準版型和日常成衣，將其轉化為時尚語境 。（圖／品牌提供）

大秀選址於巴黎榮軍院（Cour du Dôme des Invalides），在一個由後臺布幕構建的對稱式迷宮中發表，迷宮空間內的多重出入口也透露了台前與幕後，模糊界限的意涵。本季以研究標準著裝規範為主旨，探索如何通過顛覆標準版型和日常成衣，將其轉化為時尚語境。Demna出神入化的剪裁一向是看點，這一季對極簡造型進入全新解讀，詮釋出都會的繁忙日常，像是同一款黑色西裝以多重搭配演繹，組合超長半身裙，也將潛水服材質融合夾克，碰撞出前衛玩味。從Balenciaga 先生當年為 Bunny Mellon 設計的禮服中汲取靈感，由後至前的反向四分之一拉鍊呈現拉鍊式肩部造型，休閒連帽或是硬挺立領剪裁都大量貫穿本季。





▲2025冬季矚目配件單品。（圖／品牌提供）

上班族使用的商務公事包也成為設計焦點，以極簡廓形搭配上長手柄和金扣煥新姿態，由於品牌近來鬆弛感包款Rodeo熱賣，這一季也不難發現大包依舊是主流，柔軟皮革材質的翻蓋BB金扣包、防塵袋造型手提包都成為矚目款式。





▲BALENCIAGA 也在秀上驚喜公開了與 PUMA的首次合作系列 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA 也在秀上驚喜公開了與 PUMA的首次合作系列，涵蓋鞋履、服飾以及包款等，近來備受關注的Speedcat 運動鞋進行重構，相當有誠意的注入了BALENCIAGA標誌性仿舊手法，以絨面皮革重塑鞋身，呼應品牌在1958 年推出的Formstrip 紋飾 。當然也不能忽視飾有 Balenciaga 獅子標章的服飾單品以及購物袋手拿包款，該合作系列更多單品將於 2025 年內陸續發表。

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▲Chloé 本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章，將波西米亞風格時髦變奏。（圖／品牌提供）

Chloé本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章 ，設計師並未抹去Chloé標誌性優雅波西米亞風格，而是選擇在歷史元素中強化並加入屬於自己的章節，她提及這個系列，「細膩展開 Chloé女子個性的延伸與她衣櫥的細節演繹。反映出我們的思緒與記憶如何塑造自我，以及生命各階段的情感如何流動於日常」。首套造型是明亮的印花短版外套，搭配上透視絲質長裙，呈現Chloé經典符碼，然而其中貫穿寬大腰帶，並點綴上搶眼的圓、方圖案金屬配件，注入一股個性叛逆的對比。